Jupiter Transit Effect On Zodiac: బృహస్పతి ఎఫెక్ట్‌తో కొన్ని రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా డిసెంబర్‌ నెల నుంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.   

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 26, 2025, 10:48 AM IST

Jupiter Transit Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బృహస్పతి గ్రహాన్ని చాలా ప్రత్యేకమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ గ్రహం చాలా శుభప్రదమైనది. అలాగే చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఈ బృహస్పతి గ్రహం నవంబర్ 11న కర్కాటక రాశిలోకి తిరోగమనం చేసింది. అయితే, ఈ తిరోగమనం దాదాపు డిసెంబర్‌ 5వ తేది వరకు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్‌ 5 మళ్లీ మిథున రాశిలోకి బృహస్పతి సంచారం చేస్తుంది. దీని వల్ల ఈ సంచారం కారణంగా ఏర్పడే ప్రభావం చాలా రాశులవారిపై పడుతుంది. దీని ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారు ఆర్థికంగా లాభాలు పొందుతారు. అయితే, ఈ గ్రహ సంచారంతో ఏయే రాశులవారికి మేలు జరుగుతుందో? అత్యధిక లాభాలు పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

బృహస్పతి సంచారం ఎఫెక్ట్‌:
కర్కాటక రాశి
బృహస్పతి సంచారం ప్రభావంతో కర్కాటక రాశివారికి చాలా రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే గతంలో వాయిదా వేసిన పనులు కూడా తిరిగి ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే విద్యా, పోటీ పరీక్షలు రాస్తున్నవారు కెరీర్‌ పరంగా అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు జ్యోతిష్యలు తెలుపుతున్నారు. 

మిథున రాశి
బృహస్పతి ప్రత్యక్ష కదలికల కారణంగా మిథున రాశివారికి జీవితంలో సానుకూల ప్రభావం ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు రావడం కూడా  ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు కఠినతర వ్యాపారాలు చేసేవారికి కూడా సానుకూల ఫలితాలు వస్తాయని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి పదోన్నతులు కూడా లభించే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. 

ధనుస్సు రాశి
బృహస్పతి ప్రభావంతో ధనుస్సు రాశివారికి స్వర్ణయుగం ప్రారంభమవుతుంది. వీరికి ఈ సమయంలో కొత్త కొత్త బాధ్యతలు, గౌరవం కూడా రావడం ప్రారంభమవుతుంది. వీరికి చాలా వరకు ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కలలు నెరవేర్చుకోవాలనుకునేవారికి.. ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన సులభంగా కలలు నెరవేరుతాయి. 

మేష రాశి
బృహస్పతి ఎఫెక్ట్‌తో మేష రాశివారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే కొన్ని విషయాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా గతంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రతి పని ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతుంది. చాలా కాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా కొన్ని సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. 

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

మీన రాశి
పవర్‌ఫుల్‌ బృహస్పతి ఎఫెక్ట్‌తో మీన రాశివారికి కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఆర్థిక పురోగతి లభించడమే కాకుండా కుటుంబంలో ఆనందం కూడా లభిస్తుంది. అలాగే వీరికి మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది. వివాహాలు కాని వారికి ఈ సమయంలో మంచి భాగస్వామి కూడా లభిస్తుంది. పిల్లల నుంచి అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా వింటారు. దీంతో పాటు అనేక సమస్యల నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. 

(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాలను సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. ఈ సమాచారం నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

Jupiter TransitJupiter Transit EffectJupiter effectJupiter Transit On ZodiacJupiter Transit 2025 Telugu

