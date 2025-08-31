English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jupiter Transit Effect: శని రాశిలోకి బృహస్పతి.. ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్.. అపారమైన ధన లాభాలు వీరి సొంతం..

Jupiter Transit Effect On Zodiac: శని దేవుడి మీన రాశిలోకి బృహస్పతి ప్రవేశించబోతోంది. దీంతో నవంబర్ నెల నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 31, 2025, 10:29 AM IST

Jupiter Transit Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడిని న్యాయదేవతగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఆయన వ్యక్తులు నిత్యజీవితంలో చేస్తున్న పనులను ఆధారంగా తీసుకొని ఫలితాలను అందిస్తూ ఉంటాడు. ఇదిలా ఉంటే ఈగ బృహస్పతి గ్రహం ఎంతో ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని ఆధ్యాత్మికత, శ్రేయస్సు, సంపదకు చిహ్నంగా చెప్పుకుంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన గ్రహం నవంబర్ నెలలో శని దేవుడు సంచారంలో ఉన్న మీనరాశిలోకి ఈ గ్రహం ప్రవేశించబోతోంది. అదే నెలలో బృహస్పతి గ్రహం తిరోగమనం కూడా చేయబోతోంది. దీని కారణంగా మూడురాశుల వారి జీవితాల్లో ఎన్నో కీలకమైన మార్పులు వస్తాయి. అయితే, శని గ్రహం ఉన్న మీన రాశిలోకి బృహస్పతి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ క్రింది మూడు రాశుల వారు ఊహించని ధన లాభాలు పొందుతారు. 

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు దేవగురువు బృహస్పతి సంచారం చేయడం కారణంగా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా శని దేవుడి మీనరాశిలో ఈ గ్రహం ప్రవేశించడం వల్ల చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా సహుద్యోగులతో ఎంతో ఆనందంగా కార్యాలయాల్లో పనులు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు గతంలో నష్టపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. అంతేకాకుండా పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సొంతం చేసుకుంటారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే వ్యాపారాలు కూడా విస్తరించే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

కుంభరాశి 
కుంభ రాశి వారికి శని అనుగ్రహం వల్ల ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి బృహస్పతి ఆరవ స్థానంలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. దీంతో వీరికి ఎల్లప్పుడు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా మారుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య దూరం కూడా తగ్గి మంచి ఆలోచనలతో ముందుకెళ్తారు. అంతేకాకుండా పనుల్లో కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందుతారు. ముఖ్యంగా మీరు ఈ సమయంలో ప్రత్యర్థులపై అపారమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే ఎన్ని రకాల సవాళ్లు అయినా ఎదుర్కునే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

మిథున రాశి 
బృహస్పతి సంచారం కారణంగా మిథున రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతోపాటు ఆకస్మికంగా కూడా ఎన్నో రకాల లాభాలు పండగలుగుతారు. ఇక వ్యాపారవేత్తలు అయితే ఈ సమయంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. గతంలో పెట్టిన డబ్బులు ఈ సమయంలో రెట్టింపుగా తిరిగి పొందుతారు. అంతేకాకుండా సమాజంలో మంచి గౌరవంతో పాటు కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా లభిస్తాయి.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Jupiter TransitJupiter Transit Effecttelugu newsLatest Telugu newsJupiter Transits 2025

