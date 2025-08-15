English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ketu Blessing Zodiac: ఈ రాశుల వారికి కీడు గ్రహం అనుగ్రహం.. పేదవారు కూడా కోటీశ్వరులవుతారు..

Ketu Blessing Zodiac Telugu: కీడు గ్రహం కేతువు కొన్ని రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు అనుగ్రహాన్ని అందిస్తారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీని కారణంగా ఆ రాశులవారు అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 15, 2025, 10:36 AM IST

Ketu Blessing Zodiac Sign: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కేతువు గ్రహాన్ని నీడ గ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. అందుకే ఈ గ్రహం సంచారం చేయడం వల్ల అన్ని రాశులవారిపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. ఈ గ్రహం జాతకంలో ఉన్న స్థానాలను బట్టి కూడా వ్యక్తుల జీవితాల్లో మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కేతువు గ్రహ ప్రభావంతో ఎల్లప్పుడు కొన్ని రాశులవారు దుష్ప్రభావాల బారిన పడితే.. మరికొన్ని రాశులవారు మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కేతువును భౌతిక వస్తువులు, ఆధ్యాత్మికతతో పాటు విలాసాలకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. కాబట్టి ఈ గ్రహం జన్మ జాతకంలో శుభస్థానంలో ఉన్న రాశులవారికి బంపర్‌ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు బోలెడు ప్రయోజనాలు, అదృష్టం పొందుతారు. కేతువు అనుగ్రహం పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశులవారికి కేతువు అనుగ్రహం..
మేషరాశి:
మేష రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కేతువు అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడు లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ గ్రహ ప్రభావంతో అదృష్టాన్ని పొంది.. భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సంపాదించుకుంటారు. దీంతో పాటు వీరు అప్పుడప్పుడు ఆధ్యాత్మిక యాత్రలకు కూడా వెళ్తారు. అలాగే కేతువు ప్రభావంతో సమాజంలో గౌరవం కూడా పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు కేతువు అనుగ్రహం వల్ల భారీ మొత్తంలో డబ్బు కూడా పొందుతారు. 

కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశివారికి ఎల్లప్పుడు కేతువు అనుగ్రహం లభిస్తుంది. వీరు ఎలాంటి పనులు చేసిన సమస్యల రాకుండా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఏదైన చిన్న సమస్యలు వచ్చిన ఎంతో సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు ఆస్తుల పరంగా కూడా బోలేడు లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా దరిదాపుల్లోకి రావని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇక కార్లతో పాటు కొత్త ఇళ్లు, ఆస్తులు వంటి కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పెద్దగా కష్టపడకుండానే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. 

వృశ్చిక రాశి:
కేతువు అనుగ్రహం వల్ల వృశ్చిక రాశివారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. వీరికి ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి కూడా చాలా వరకు పరిష్కారం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు కష్ట సమయంలో కూడా సులభంగా సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఏ పనిలోనైనా వీరు ఎంతో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు. అలాగే వీరు కష్టపడి పనులు చేస్తే అద్భుతమైన డబ్బు, సంపాదన పొందుతారు. 

కన్య రాశి:
కన్య రాశివారికి కేతువు అనుగ్రహం వల్ల అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపతున్నారు. వీరు ఏ రంగాల్లో పనులు చేసిన ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. దీంతో పాటు ఆర్థిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. పేదరికాన్ని ఎదుర్కొంటున్న వారు కూడా కేతువు అనుగ్రహం వల్ల భారీ మొత్తంలో డబ్బు పొందుతారు. వీరికి కృషికి తగ్గ.. ప్రతిఫలాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు కేతువు ప్రభావం వల్ల అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

