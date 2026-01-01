English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Kuja Effect: కుజుడి పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు!

Kuja Effect: కుజుడి పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు!

Kuja Powerful Effect On Zodiac: కుజుడు జనవరి 16న సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఏడాది ప్రారంభంలో ఇది మొదటి సంచారంగా భావించవచ్చు. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై సానుకూలమైన ప్రభావం పడబోతోంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 1, 2026, 05:12 PM IST

Trending Photos

Gold Is Leaving Cost: 25 ఏళ్ల చరిత్ర చెబుతోంది.. బంగారం ధర తగ్గదని.. 2045లోనూ ట్రెండ్.. గోల్డ్ ఈజ్ లీవింగ్ కాస్ట్ అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా?
8
gold price history
Gold Is Leaving Cost: 25 ఏళ్ల చరిత్ర చెబుతోంది.. బంగారం ధర తగ్గదని.. 2045లోనూ ట్రెండ్.. గోల్డ్ ఈజ్ లీవింగ్ కాస్ట్ అని ఎందుకు అంటారో తెలుసా?
Low Investment Business Ideas for Women 2026: తక్కువ పెట్టుబడి.. భారీ లాభం.. మహిళల కోసమే ఈ బిజినెస్‌ ఐడియా.. ఈ జనవరిలోనే స్టార్ట్ చేసేయ్ అక్కా!
5
low investment business ideas for women
Low Investment Business Ideas for Women 2026: తక్కువ పెట్టుబడి.. భారీ లాభం.. మహిళల కోసమే ఈ బిజినెస్‌ ఐడియా.. ఈ జనవరిలోనే స్టార్ట్ చేసేయ్ అక్కా!
Samantha: భర్త రాజ్‌తో సమంత న్యూ ఇయర్ వెకేషన్.. ఎక్కడికి వెళ్లారో తెలుసా..?
5
samantha
Samantha: భర్త రాజ్‌తో సమంత న్యూ ఇయర్ వెకేషన్.. ఎక్కడికి వెళ్లారో తెలుసా..?
1 January 2026 Rules Change : నేడు జనవరి 1 దేశంలో కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి ..తెలుసుకోకపోతే మీరే నష్టపోతారు..!!
6
January 2026 rules
1 January 2026 Rules Change : నేడు జనవరి 1 దేశంలో కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి ..తెలుసుకోకపోతే మీరే నష్టపోతారు..!!
Kuja Effect: కుజుడి పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని జాక్పాట్.. అబ్బబ్బ డబ్బే, డబ్బు!

Kuja Powerful Effect On Zodiac News: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని గ్రహాలు క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ గ్రహ ప్రభావాలతోనే వ్యక్తుల జీవితాలు మొత్తం మారిపోతాయి. 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే కొన్ని శక్తివంతమైన గ్రహాలు కదలికలు జరపడమే కాకుండా.. రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా జనవరి 16వ తేదీన కుజుడు ధనస్సు రాశిని వదిలిపెట్టి మకరంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. శని అధిపతిగా వ్యవహరించే మకరంలోకి కుజుడు వెళ్లడం చాలా శుభప్రదం అని కొంతమంది జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే శని పాలించే మకరంలోకి కుజుడు వెళ్లడం వల్ల జనవరి 16వ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారిపై అపార సానుకూలత పెరగడం ప్రారంభమవుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ కొన్ని రాశుల వారికి కోపం విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండి.. స్వీయ నియంత్రణలో ఉండాల్సి ఉంటుంది. 

మేష రాశి 
కుజుడి సంచారంతో మేషరాశి వారికి ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అలాగే నిలిచిపోయిన పనులు కూడా మళ్లీ ఊపందుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతను లభించడమే కాకుండా.. అనుకోని పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే వ్యాపారాల పరంగా ఊహించని లాభాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరికి కోపం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కెరీర్పరంగా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి పనుల్లో ప్రశంశాలు లభించడమే కాకుండా.. అధికారుల సపోర్టు లభించి మంచి గౌరవాన్ని పొందుతారు. ఆదాయం పెరగడమే కాకుండా ఖర్చులు కూడా అదే పనిగా పెరుగుతూ వస్తాయి. దీంతోపాటు అనుకున్న పనులు కూడా వెంటవెంటనే చేయగలుగుతారు. దీంతోపాటు పనికి తగ్గ ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి.     

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

మకర రాశి 
మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కుజుడి సంచారంతో ఊహించని స్థాయిలో ధైర్యం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల వీరు ఎలాంటి పనులైనా చేయగలుగుతారు అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు కూడా క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తాయి. వీరు ఈ సమయంలో అప్పుల బాధల నుంచి బయటపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాలు మారాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది మంచి సమయంగా భావించవచ్చు. 

మకర రాశి వారు ఈ సమయంలో కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. కుటుంబ పరంగా బాధ్యతలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఉద్యోగాల్లో స్థిరత్వం పెరగడమే కాకుండా అధికారుల నుంచి సపోర్టు లభించి.. ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యల నుంచి అనుకోకుండా బయటపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Mars transitKuja DoshaMars Transit 2027Mars Transit In Scorpio 2026

Trending News