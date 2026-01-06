Lakshmi Narayana Yogam In Telugu: జనవరి నెలలోని కొనసాగుతున్న ఈ వారం చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ధనుస్సు రాశిలో బుధుడితో పాటు శుక్రుడి కలయిక జరగబోతోంది. దీని కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ఏర్పడింది. అలాగే మరికొన్ని రాజయోగాలు కూడా ఏర్పడబోతున్నాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి వ్యాపారాల పరంగా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా బాకీ ఉన్న డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసేవారికి పదోన్నతులు లభించి.. కొత్త ఆదాయం వనరులు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు పెట్టుబడులు పెట్టడం కూడా చాలా అనుకూలమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో బుధుడితో పాటు శుక్రుడి సంయోగం కారణంగా ఈ కింది నాలుగు రాశులవారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యంత శుభప్రభావం పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
మకర రాశి
లక్ష్మీ నారాయణ యోగంతో మకర రాశివారికి గణనీయమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఆరోగ్యపరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు కొత్త ఆరోగ్యకరమైన రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సమయంలో ఎలాంటి ప్రయాణాలు చేసిన సానుకూల ఫలితాలు పొందుతారు. వీరు అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో పనుల్లో రిస్క్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది. దీంతో పాటు కోరుకున్న ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే ఆర్థిక పరిస్థితుల కాస్త మెరుగుపడినప్పటికీ.. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. అలాగే కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా కూడా ఉంటారు. ప్రయాణాలు చేసేవారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
మేష రాశి
మేష రాశివారికి నిలిపోయిన పనులు ఈ వారం ప్రారంభమవుతుతాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే కోర్టు సంబంధిత కేసులు కూడా చాలా వరకు పరిష్కారమవుతాయి. ఈ వారం పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భారీ ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే ఆర్థిక లాభాల కోసం ఈ సమయంలో ఎక్కువగా కష్టపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం పరంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు కుటుంబంలో ఘర్షణలు కూడా పెరుగుతాయి. దీంతో పాటు ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగొచ్చు. అలాగే వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా కొన్ని రకాల శుభవార్తలు వింటారు. వీరు ఆనందంగా ఉండడమే కాకుండా శ్రేయస్సు కూడా పొందుతారు.
కుంభ రాశి
ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ యోగం ప్రభావంతో ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపడతాయి. ప్రేమ జీవితం ఈ సమయంలో శృంగారభరితంగా ఉంటుంది. అలాగే వివాహాలు కానివారికి ఈ సమయంలో వివాహాలు కూడా జరుగుతాయి. అంతేకాకుండా తీవ్ర సమస్యలు కూడా చాలా వరకు పరిష్కారమవుతాయి. అలాగే కొత్త ప్రాజెక్టుల్లో పనులు చాలా సులభంగా జరిగిపోతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్న పనులు ఈ సమయంలో చేసి.. అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. కెరీర్ పరంగా కూడా చాలా లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ వారం చివరిలో మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది. కుటుంబంతో కలిసి టూర్స్కి వెళ్తారు.
