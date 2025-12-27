English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
Mahasam Yoga And Gajakesari Yoga Effect On Zodiac: 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ఎన్నో శక్తివంతమైన గ్రహాలు సంచారం చేయడంతో నాలుగు అద్భుతమైన యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే నాలుగు రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా ఎంతో సులభంగా జరిగిపోతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 27, 2025, 10:50 AM IST

Mahasam Yoga: 2026 ప్రారంభంలోనే 4 శక్తివంతమైన యోగాలు.. 3 రాశుల వారికి డబ్బుల వర్షం కురిపించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Mahasam Yoga And Gajakesari Yoga Effect On Zodiac Telugu: కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం కావడానికి కేవలం ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. అతి త్వరలోనే 2025 సంవత్సరానికి వీడ్కోలు పలికి.. 2026 సంవత్సరంలోకి ప్రవేశిస్తాం. కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలో జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలోనే కొన్ని అద్భుత యోగాలు కూడా ఏర్పడబోతున్నాయి. వీటి ప్రభావం మొత్తం 12 రాశి చక్రాలపై పడబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన నాలుగు రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. ఎంతో శక్తివంతమైన మహాసంయోగాలు, గజకేసరి యోగం, బుధాదిత్య యోగం, మాలవ్య రాజయోగంతో పాటు శుక్రాదిత్య రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. దీనివల్ల జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ యోగాలు అన్ని శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

నాలుగు యోగాలతో అదృష్టం పొందబోయే రాశులు ఇవే:
వృషభ రాశి 
2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ఎంతో శక్తివంతమైన నాలుగు రాజయోగాలు ఏర్పడడం కారణంగా వృషభరాశి వారు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరికి ఊహించని స్థాయిలో సంతోషం కూడా పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మాలవ్య రాజయోగం వల్ల వీరికి ఆర్థికంగా కలిసి రాబోతోంది. శుక్రుడి ప్రభావంతో ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాలు చాలా వరకు లాభసాటిగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు కుటుంబ జీవితంలో సమతుల్యత కూడా ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

మిథున రాశి 
2026 సంవత్సరం మొదటి నెలలోనే మిధున రాశి వారికి ఉదాదిత్య రాజయోగం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి గజకేసరి ప్రభావంతో కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో గొప్ప పదవులు కూడా పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఎంతో సింపుల్‌గా పూర్తయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు ఈ సమయంలో గౌరవం కూడా పెరిగి విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. మీ శక్తికి తగ్గ ఖర్చు కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే మానసిక ప్రశాంతత మెరుగుపడడమే కాకుండా ఆధ్యాత్మికత పట్ల మొగ్గు పెరుగుతుంది. 

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

తులారాశి 
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ఆనందకరమైన రోజులను అనుభవించబోతున్నారు. ముఖ్యంగా నాలుగు రాజయోగాల ప్రభావం అద్భుతమైన అవకాశాల అందించబోతోంది. పరీక్షల నుంచి అద్భుతమైన ఫలితాలు లభించబోతున్నాయి. మీడియా రంగాల్లో పనిచేసే వ్యక్తులకు మంచి పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా స్థిరత్వం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఏవైనా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఉంటే సులభంగా పూర్తవుతాయి. దీంతోపాటు ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి కూడా ఎంతో సింపుల్ గా పరిష్కారం దొరకబోతోంది. అలాగే ఇతరులతో కూడా ఎంతో బాగుండడం వల్ల వీరికి మంచి పేరు లభిస్తుంది.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Read More

