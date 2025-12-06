English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Mars Blessings On Zodiac: కుజుడు అనుగ్రహం పొందే రాశులు.. 4 రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు! ధనవంతులవుతారు..

Mars Blessings On Zodiac: కుజుడు అనుగ్రహం పొందే రాశులు.. 4 రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు! ధనవంతులవుతారు..

Mars Blessings On Zodiac Signs Telugu News: శక్తివంతమైన కుజుడి సంచారంతో కొన్ని రాశులవారికి అద్బుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఆర్థికంగా లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు భౌతికంగా కూడా ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 6, 2025, 09:39 AM IST

Mars Blessings On Zodiac: కుజుడు అనుగ్రహం పొందే రాశులు.. 4 రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు! ధనవంతులవుతారు..

Mars Blessings On Zodiac Signs Telugu News: కుజుడి చాలా ప్రత్యేకమైన గ్రహంగా జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రాముఖ్యత కలిగిన గ్రహం ధనుస్సు రాశలోకి డిసెంబర్‌ 7న ప్రవేశించబోతోంది. గురు గ్రహం పాలించే ధనుస్సు రాశిలోకి ఈ గ్రహం వెళ్లడం చాలా శుభప్రదమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సూర్యుడు ధనుస్సు రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. 2026 సంవత్సరం ప్రారంభ సమయంలో ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని వల్ల కొన్ని రాశులవారికి చాలా వరకు మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహం అనుకూలించడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి కెరీర్‌ పరంగా కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు బాగుటుంది. కుజుడి సంచారంతో ఏయే రాశులవారికి ఎలాంటి లాభాలు వచ్చే ఏడాదిలో కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు 
మిథున రాశి
మిథున రాశివారికి కుజుడు ఈ ఏడాది చివరి వారం నుంచి వచ్చే నెల వరకు అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తాడు. అంతేకాకుండా ఈ రాశివారికి అదనంగా సమసప్తక యోగం శుభ ప్రభావం కూడా కలుగుతుంది. దీని కారణంగా వీరికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది. అలాగే జీవితంలో ఆపారమైన ఆనందం కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ రాశివారు పనుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. 

మేష రాశి
మేష రాశి కుజుడు వరాల జల్లు కురిపించబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా వీరు కోర్టు సంబంధింత విషయాలు అద్భుతమైన విజయాలు పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో గణనీయమైన ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకుంటారు. బంగారం వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు బిజినెస్‌ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు హోటల్ వ్యాపారాలు కూడా చాలా అద్భుతంగా సాగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా గణనీయమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు కూడా దూరమవుతాయి. 

మీన రాశి
కుజుడి శక్తివంతమైన ప్రభావంతో మీన రాశివారికి ఈ సమయంలో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా అందుతుంది. ఉద్యోగాలు మారాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ప్రమోషన్స్‌తో కొత్త జాబ్స్‌ లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా పోటీదారులకు ఈ సమయం ఎన్నో రకాల అవకాశాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల పరంగా కూడా చాలా అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Also Read:Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

సింహరాశి
కుజుడు 5వ స్థానంలోకి సింహ రాశివారి జాతకంలో ప్రవేశించాడు. దీని కారంణంగా వీరికి జీవితంలో సానుకూలమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు ఆనందం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. ఇంట్లో శుభ సంఘటనలు కూడా జరుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా బోలేడు లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన ఆదాయం చాలా బాగుంటుంది. అలాగే ఉద్యోగాలు చేస్తేన్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ఎన్నో అనుకూలమైన లాభాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుటుంది. 

NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.

Also Read:Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

