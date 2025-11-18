English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Mercury Transit 2025: బుధుడి పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. 15 రోజుల పాటు ఈ రాశులవారికి స్వర్ణయుగం..

Mercury Transit 2025: బుధుడి పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. 15 రోజుల పాటు ఈ రాశులవారికి స్వర్ణయుగం..

Mercury Transit 2025 Effect On Zodiac: గ్రహాలకు రాకుమారుడు ఉదయించడం వల్ల దాదాపు 15 రోజుల పాటు ప్రభావం కొనసాగుతుంది. ఈ బుధుడి (Mercury Transit) ప్రభావంతో అత్యంత లాభాలు పొందబోతున్న రాశులవారి వివరాలు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 18, 2025, 09:47 AM IST

Trending Photos

Anupama Parameswaran: గ్రీన్ కలర్ శారీలో రామ చిలకలా అనుపమ పరమేశ్వరన్.. సన్నింగ్ ఫొటోలు వైరల్!
7
Anupama Parameswaran
Anupama Parameswaran: గ్రీన్ కలర్ శారీలో రామ చిలకలా అనుపమ పరమేశ్వరన్.. సన్నింగ్ ఫొటోలు వైరల్!
KCR Favourite Curry: కేసీఆర్‌కు ఇష్టమైన కూర ఏంటో తెలుసా.. దాని టేస్ట్ మాములుగా ఉండదు.. ఎలా చేస్తారో తెలిస్తే మీరు కూడా ప్లేట్‌ ఖాళీ చేసేస్తారు!
6
KCR favourite dish
KCR Favourite Curry: కేసీఆర్‌కు ఇష్టమైన కూర ఏంటో తెలుసా.. దాని టేస్ట్ మాములుగా ఉండదు.. ఎలా చేస్తారో తెలిస్తే మీరు కూడా ప్లేట్‌ ఖాళీ చేసేస్తారు!
PM Kisan: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మరో 48 గంటల్లో రూ.2000 జమా! ఇప్పుడే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయండి..!
5
PM Kisan 21st installment
PM Kisan: రైతులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. మరో 48 గంటల్లో రూ.2000 జమా! ఇప్పుడే ఈకేవైసీ పూర్తి చేయండి..!
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌లో ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్.. హౌస్‌ని వీడిన ఆ ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్..!
5
Bigg Boss Double Elimination
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌లో ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్.. హౌస్‌ని వీడిన ఆ ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్..!
Mercury Transit 2025: బుధుడి పవర్‌ఫుల్‌ ఎఫెక్ట్‌.. 15 రోజుల పాటు ఈ రాశులవారికి స్వర్ణయుగం..

Mercury Transit 2025 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, అన్ని గ్రహాలకు రాకుమారిడిగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహం రాశి సంచారం, నక్షత్ర సంచారానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంఉటంది. అలాగే  ఈ గ్రహాన్ని గౌరవంతో పాటు తెలివితేటలకు సూచికగా భావిస్తారు. బుధుడి మార్పుల కారణంగా జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. అంతతేకాకుండా కొందరికీ ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. బుధుడు నవంబర్ 12న వృశ్చికరాశిలో అస్తమించాడు. అయితే, దీని ప్రభావం దాదాపు 15 రోజుల పాటు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీని కారణంగా అన్ని రాశులవారిపై దాదాపు నవంబర్‌ 27వ తేద వరకు ఈ ప్రభావం కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఆ తర్వాతత నవంబర్‌ 23వ తేదిన తులారాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. దీని వల్ల బుధుడి ప్రభావం అన్ని రాశులవారికి వచ్చే నెల వరకు కొనసాగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
ధనుస్సు రాశి
బుధుడి సంచారం (Mercury Transit) ఎఫెక్ట్‌తో ఈ ధనుస్సు రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకంగాఆ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆస్తుల పరంగా కొన్ని అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు కొన్ని రకాల పనుల్లో సింపుల్‌గా విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. అలాగే పెట్టబడులు పెట్టడం వల్ల ఈ సమయం చాలా లాభదాయంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ఈ సమయం చాలా లాభదాయంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో అపార్థాలు కూడా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా భారీగా లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

వృషభ రాశి
బుధుడు ఉదయించడం వల్ల వృషభ రాశివారికి చాలా అనుకులంగా ఉంటుంది. వీరు అద్భుతమైన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు సామర్థ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఎలాంటి పనులు ప్రారంభించిన అద్భుతమైన లాభాలు పొంది.. సులభంగా పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా మానసిక కల్లోలం కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో తగ్గుతుంది. కెరీర్‌ పరంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. 

Read More: Venus Transit 2025: డిసెంబర్‌లో శుక్రుడి అద్భుత యోగం.. జాక్ పాట్ తో కోటీశ్వరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే..

కర్కాటక రాశి 
బుధుడి ప్రభావంతో కర్కాటక రాశివారికి ఈ సమయం వరం లాంటిది. దీని కారణంగా ఎలాంటి పనులు సింపుల్‌గా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే కెరీర్‌ పరంగా కూడా అద్భుతమైన పదోన్నతులు పొందుతారు. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త బాధ్యతలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఖర్చులు కూడా నియంత్రణలో ఉండడం వల్ల కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు ఆర్థికపరమైన విషయాల నుంచి కూడా సులభంగా ఉపశమనం పొందుతారు. ఖర్చులపై నియంత్రణ కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. 

(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని ZEE TELUGU NEWS ధృవీకరించదు.)

Read More: Venus Transit 2025: డిసెంబర్‌లో శుక్రుడి అద్భుత యోగం.. జాక్ పాట్ తో కోటీశ్వరులు కాబోతున్న రాశులు ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Mercury transitMercury RetrogradeMercury Transit ZodiacMercury Transit EffectMercury Transit 2025

Trending News