Mercury Transit 2025 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, అన్ని గ్రహాలకు రాకుమారిడిగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహం రాశి సంచారం, నక్షత్ర సంచారానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంఉటంది. అలాగే ఈ గ్రహాన్ని గౌరవంతో పాటు తెలివితేటలకు సూచికగా భావిస్తారు. బుధుడి మార్పుల కారణంగా జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. అంతతేకాకుండా కొందరికీ ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. బుధుడు నవంబర్ 12న వృశ్చికరాశిలో అస్తమించాడు. అయితే, దీని ప్రభావం దాదాపు 15 రోజుల పాటు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీని కారణంగా అన్ని రాశులవారిపై దాదాపు నవంబర్ 27వ తేద వరకు ఈ ప్రభావం కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఆ తర్వాతత నవంబర్ 23వ తేదిన తులారాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. దీని వల్ల బుధుడి ప్రభావం అన్ని రాశులవారికి వచ్చే నెల వరకు కొనసాగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
ధనుస్సు రాశి
బుధుడి సంచారం (Mercury Transit) ఎఫెక్ట్తో ఈ ధనుస్సు రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకంగాఆ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆస్తుల పరంగా కొన్ని అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు కొన్ని రకాల పనుల్లో సింపుల్గా విజయాలు కూడా సాధిస్తారు. అలాగే పెట్టబడులు పెట్టడం వల్ల ఈ సమయం చాలా లాభదాయంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ఈ సమయం చాలా లాభదాయంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో అపార్థాలు కూడా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా భారీగా లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వృషభ రాశి
బుధుడు ఉదయించడం వల్ల వృషభ రాశివారికి చాలా అనుకులంగా ఉంటుంది. వీరు అద్భుతమైన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో పాటు సామర్థ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఎలాంటి పనులు ప్రారంభించిన అద్భుతమైన లాభాలు పొంది.. సులభంగా పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా మానసిక కల్లోలం కూడా చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో తగ్గుతుంది. కెరీర్ పరంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి.
కర్కాటక రాశి
బుధుడి ప్రభావంతో కర్కాటక రాశివారికి ఈ సమయం వరం లాంటిది. దీని కారణంగా ఎలాంటి పనులు సింపుల్గా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే కెరీర్ పరంగా కూడా అద్భుతమైన పదోన్నతులు పొందుతారు. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త బాధ్యతలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఖర్చులు కూడా నియంత్రణలో ఉండడం వల్ల కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు ఆర్థికపరమైన విషయాల నుంచి కూడా సులభంగా ఉపశమనం పొందుతారు. ఖర్చులపై నియంత్రణ కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.
(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని ZEE TELUGU NEWS ధృవీకరించదు.)
