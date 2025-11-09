Mercury Retrograde Effect: బుధుడు తిరోగమనం.. ఈ రాశుల వారికి 20 రోజులు గోల్డెన్ డేస్.. ఎలాంటి పనులు చేసిన డబ్బే, డబ్బు..

Mercury Retrograde Effect On Zodiac Telugu: గ్రహాలకు రాకుమారుడు గా భావించే బుధుడు నవంబర్ 10న తిరోగమన స్థితిలోకి వెళ్ళబోతున్నాడు. ఈనెల 20వ తేదీ వరకు అలాగే ఉంటాడు. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో కూడా బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారిపై పడబోతోంది. ఈ ప్రభావంతో ఆయారాశుల వారి జీవితాల్లో తప్పకుండా కీలక మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి మానసిక ప్రశాంతత లభించబోతోంది. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో అఖండ విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయం జర్నలిస్టులకు అద్భుతమైన విజయాలను తెచ్చి పెట్టబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే నవంబర్ 29వ తేదీ వరకు ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో? అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
మకర రాశి
బుధుడు తిరోగమనం చేయడం కారణంగా మకర రాశి వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కెరీర్లో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఉన్నత అధికారుల నుంచి సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఉద్యోగాలు చేసే వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక మీ ప్రసంగంతో ఈ సమయంలో అందర్నీ ఆకట్టుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు మీరు ఈ సమయంలో మీ బాస్ దృష్టికి కూడా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది.
మిథున రాశి
బుధుడి తిరోగమనం కారణంగా మిధున రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా అధికారుల నుంచి మంచి సపోర్ట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఉపాధ్యాయులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పత్రికా రంగం, సంపాదకీయ రంగం, జర్నలిస్టులుగా పని చేస్తున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇతర మీడియా రంగాల్లో పనిచేసే వ్యక్తులకు కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
కన్య రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరిన్ని లాభాలు కలుగుతాయి అలాగే కార్యాలయాల్లో సీనియర్ల సపోర్టు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మీపై ఉన్న అపార్ధాలు కూడా తొలగిపోతాయి. నిలిచిపోయిన పనులు ఈ సమయంలో ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే పరిశోధనా రంగంలో స్థిరపడిన వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. సాంకేతికపరంగా వృత్తులను ఎంచుకున్న వ్యక్తులకు విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
Also Read: Sun Transits 2025: అనురాధ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. నవంబర్ నెల మొత్తం ఈ రాశుల వారికి స్వర్ణ కాలమే.. ఎటు చూసినా డబ్బే డబ్బు!
వృషభ రాశి
బుధుడి తిరోగమనం కారణంగా వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో భాగస్వామ్య జీవితంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో చిక్కుకుపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టి జీవితాన్ని ముందుకు కొనసాగించుకోవడం చాలా మంచిది. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.
(నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని జీ న్యూస్ తెలుగు ధృవీకరించదు.)
