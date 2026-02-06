English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mercury Transit 2026: ఫిబ్రవరి 15న ఉత్తరం వైపుగా బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం, డబ్బుతోపాటు లాభాలే లాభాలు!

Mercury Transit 2026 Effect On Zodiac: బుధుడు ఫిబ్రవరి 15న ఉత్తరం వైపుగా గమనం మార్చుకోబోతున్నాడు. ఇలా చాలా అరుదుగా మాత్రమే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో ఈ క్రింది రాశుల వారికి చాలా మేలు జరగబోతోంది. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 6, 2026, 10:20 AM IST

Mercury Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. బుధ గ్రహాన్ని తెలివితేటలు జ్ఞానం తర్కం వాక్చాతుర్యానికి సూచికగా భావిస్తారు. అలాంటి ఈ గ్రహం కదలికలు జరిపినప్పుడు అన్ని రాశుల వారిపై చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. ఇదిలా ఉంటే ఫిబ్రవరి 15వ తేదీన ఆదివారం తెల్లవారుజామున 12 గంటలకు బుధుడు ఉత్తరం వైపుగా వెళ్లబోతున్నాడు. ఇలా చాలా అరుదుగా బుధుడు కదలికలు చేస్తాడు. అయితే, ఇలా ఉత్తరం వైపుగా వెళ్లడం చాలా శుభప్రదమని కొంతమంది జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారు అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే వ్యాపారం డబ్బు పరంగా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అనుకుంటున్న పనుల్లో భారీ మొత్తంలో డబ్బు కూడా సమకూరుతుంది. దీంతో ఆయా రాసిన వారికి ఈ సమయం ఎంతో మేలు చేయబోతోంది.

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్:
మిథున రాశి 
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడు ఉత్తరం వైపుగా కదలడం కారణంగా ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు రావడం పెరుగుతాయి. పాత పెట్టుబడుల నుంచి అనుకుంటున్న మొత్తంలో డబ్బులు సమకూర్తాయి. అలాగే వ్యాపారాల్లో మీ ప్రత్యర్థులను అధిగమించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబంలో శాంతి రెట్టింపవడమే కాకుండా.. మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా అన్ని రకాల సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

సింహరాశి 
సింహరాశి వారికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు ఒప్పందాలు కుదురుతాయి.. సామాజికంగా గౌరవం కూడా పెరిగే ఛాన్సులు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు కొన్ని రకాల ఆర్థిక అంశాల్లో కూడా అదృష్టం సహకరిస్తుంది. పాత స్నేహితుల నుంచి మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు కూడా చాలా బాగుంటాయి. 

కన్యారాశి 
కన్య రాశి వారికి బుధుడు ఉత్తరం దిశగా సంచారం చేయడం వల్ల చాలా అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. విద్య ఆరోగ్యం పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కష్టపడి పని చేయడం వల్ల విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించడమే కాకుండా ఈ సమయం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి విశ్వాసం కూడా పెరిగి.. కొన్ని రకాల నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

మీన రాశి 
మీన రాశి వారికి బుధుడు గమనంలో వచ్చే మార్పుల కారణంగా ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపారాలు చాలావరకు లాభసాటిగా మారుతాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు.. సంభాషణ కూడా ఆసక్తిగా మెరుగుపడుతుంది. పాత వివాదాలు ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవ్వడమే కాకుండా.. దీర్ఘకాలికంగా వస్తున్న ఎలాంటి సమస్యలైనా ఈ సమయంలో తొలగిపోతాయి.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

