English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mercury Transits: వేగంగా కదలబోతున్న బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ సర్ప్రైజ్.. అద్భుతమైన ధనయోగం..

Mercury Transits Effect On Zodiac: బుధుడు ఆగస్టు 30న వేగంగా కదులుతూ కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 27, 2025, 10:31 AM IST

Trending Photos

Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
5
public holiday news
Public Holiday: 27, 28 వరుసగా 2 రోజులు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులు బంద్‌! ఆ ప్రత్యేక సెలవు రద్దు..!
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Ganesh Chaturthi Wishes: తెలుగులో వినాయక చవితి విషెస్, HD ఫోటోలు, గ్రీటింగ్స్..
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
10
Happy Ganesh Chaturthi 2025
Happy Vinayaka Chavithi 2025: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు, స్పెషల్ HD ఫొటోస్..
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
5
Old Coins Selling
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
Mercury Transits: వేగంగా కదలబోతున్న బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ సర్ప్రైజ్.. అద్భుతమైన ధనయోగం..

Mercury Transits Effect On Zodiac Telugu: ఆగస్టు 30వ తేదీన బుధుడు వేగంగా కదలికలు చేయబోతున్నాడు. ఇదే రోజు ఈ గ్రహం కర్కాటక రాశి నుంచి సింహరాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. దీంతో ప్రత్యేకమైన శుభ ప్రభావం ఏర్పడి కొన్ని రాశుల వారిపై పడబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. నిజానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో బుధుడికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని కమ్యూనికేషన్ తో పాటు తెలివితేటలు, స్నేహ సంబంధాలు, సంపదకు సూచికగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన గ్రహం శుభ ప్రభావం అందించడంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు సంభవించబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా బుధుడి అనుగ్రహంతో కొన్ని రాశుల వారు ఈ సమయంలో విశేషమైన లాభాలు పొందబోతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా వీరికి చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది. అయితే బుధుడి రాశి సంచారం కారణంగా అదృష్టాన్ని పొందే రాశుల వారెవరో? వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
ధనుస్సు రాశి 
బుధుడి సంచారం కారణంగా ధనస్సు రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి సంపాదనపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. అప్పుల బాధ నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలగబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తులు ఈ సమయంలో గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా శుభవార్తలు వినే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. 

మిధున రాశి 
మిధున రాశి వారికి కూడా బుధుడి సంచార ప్రభావం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.. వీరికి అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే వ్యాపారాల్లో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. అంతేకాకుండా విదేశీ వ్యాపారాలు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో వీరికి భౌతిక ఆనందం పెరగడమే కాకుండా సుఖాలు కూడా పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ సమయంలో వీరు అన్ని విధాలుగా లాభాలు పొందుతారు. ఎలాంటి పనిని చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.

కన్యారాశి 
కన్యారాశి వారికి బుధుడి సంచార ప్రభావంతో కన్యా రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి కెరీర్లో పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా ఏవైనా పనులపై విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి. వైవాహిక జీవితం పరంగా ఆనందం కూడా చాలా బాగుంటుంది. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఈ సమయంలో ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలపరంగా వ్యాపారాల పరంగా ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది.

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారికి బుధుడి సంచారం కారణంగా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వీరికి వ్యక్తిగత జీవితం చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. కోర్టు సంబంధిత కేసులు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయి. వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడడమే కాకుండా శత్రు బాధల నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో రకాల లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా కాలంలో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తయిపోతాయి. అంతేకాకుండా సమాజంలో మంచి గౌరవం కూడా లభిస్తుంది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Mars In TransitMars transitMars Transit 2025 ZodiacMars Transit 2025

Trending News