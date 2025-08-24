Moon Powerful Effect On Zodiac Telugu: వ్యక్తిగత జీవితం పై ప్రభావం చూపే 9 గ్రహాల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన గ్రహంగా చంద్రుడిని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ గ్రహాన్ని వ్యక్తుల జీవితంలో మనసు, కోరికలు, అభిరుచులు, బాగోద్వేగాలు, తల్లితో సంబంధానికి సూచికగా చెప్పుకుంటారు.. అందుకే ఈ చంద్ర గ్రహం సంచారం చేసిన ప్రతిసారి జీవితంలో కీలకమైన మార్పులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా కొన్ని ఇబ్బందులు కూడా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు చంద్రుడు సంచారం చేయడమే కాకుండా తిరోగమనం కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. ఇదిలా ఉంటే చంద్ర గ్రహం ఆగస్టు 22వ తేదీన కర్కాటక రాశిలో అస్తమించింది. అలాగే ఆగస్టు 23వ తేదీన మళ్లీ కర్కాటక రాశిలో నుంచి సింహరాశిలోకి సంచారం చేసింది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారిపై శుభ ప్రభావం పడింది. ఈ ప్రభావంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి చంద్రుడు అస్తమించడం వల్ల విశేషమైన సానుకూలమైన ప్రభావం పడబోతోంది. దీనివల్ల వీరికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా పిల్లల నుంచి అనుకున్న శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే వ్యాపారవేత్తలు ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ సమయంలో పనికి తగ్గ ప్రశంశాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు మంచి భాగస్వామి లభించి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వృద్ధుల ఆరోగ్య కూడా ఈ సమయంలో చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. ఆదాయ వనరులు విపరీతంగా పెరిగి కొన్ని వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
సింహరాశి
సింహ రాశి వారికి ఆగస్టు నెలలోని చివరి వారం నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కరగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా చంద్రుడి ఎఫెక్ట్ వల్ల వీరికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా మారబోతోంది. అలాగే ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. వీరికి పనుల్లో వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఇక వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారికి కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేసేవారు కూడా మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి పొందుతారు. వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందడమే కాకుండా కష్టపడి పనులు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
కుంభరాశి
కుంభ రాశి వారికి చంద్రుడి అనుగ్రహం వల్ల ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల లాభాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా పరిస్థితులు గతంలో కంటే మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే ప్రతి పనిలో తలెత్తే అపార్ధాలు కూడా పరిష్కారమయ్యే దిశగా ముందుకెళ్తాయి. ఇక రాజకీయ వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో కొత్త పదవులతో పాటు బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వ్యాపార భాగస్వాములతో విభేదాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
