English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Gajakesari Raja Yoga Effect: పవర్‌ఫుల్‌ గజకేసరి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు.. లక్కీ జాక్‌పాట్!

Gajakesari Raja Yoga Effect: పవర్‌ఫుల్‌ గజకేసరి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు.. లక్కీ జాక్‌పాట్!

Gajakesari Raja Yoga Effect: పవర్‌ఫుల్‌ గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయంలో చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. మూడు రాశులవారికి ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.  

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 19, 2025, 11:28 AM IST

Trending Photos

Vegetable Prices Today(November 19): చిక్కుడు చిక్కనంటోంది.. వంకాయ మొండిచేస్తోంది.. అంతకంతకూ పెరుగుతున్న కూరగాయల ధరలు.. !!
5
Today rythu Bazar vegetable rates per Kg
Vegetable Prices Today(November 19): చిక్కుడు చిక్కనంటోంది.. వంకాయ మొండిచేస్తోంది.. అంతకంతకూ పెరుగుతున్న కూరగాయల ధరలు.. !!
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఆలస్యం.. డిసెంబర్ 31 తర్వాత డీఏ పెరుగుదల ఆగుతుందా..!
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఆలస్యం.. డిసెంబర్ 31 తర్వాత డీఏ పెరుగుదల ఆగుతుందా..!
Indiramma Sarees: మహిళలకు సీఎం రేవంత్ భారీ శుభవార్త.. రేపటి నుంచి ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణి.. డిటెయిల్స్..
6
CM Revanth Reddy
Indiramma Sarees: మహిళలకు సీఎం రేవంత్ భారీ శుభవార్త.. రేపటి నుంచి ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణి.. డిటెయిల్స్..
PM Kisan: రేపే పీఎం కిసాన్‌ రూ.2000 జమా.. లిస్ట్‌లో మీ పేరు ఉందా? ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..
5
PM Kisan status check
PM Kisan: రేపే పీఎం కిసాన్‌ రూ.2000 జమా.. లిస్ట్‌లో మీ పేరు ఉందా? ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..
Gajakesari Raja Yoga Effect: పవర్‌ఫుల్‌ గజకేసరి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు.. లక్కీ జాక్‌పాట్!

Most Powerful Gajakesari Raja Yoga Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అనేక గ్రహాలకు ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాలు సంచారం చేస్తే అన్ని రాశులవారిపై చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. దీని కారణంగా రాశులవారి జీవితాల్లో కూడా అద్భుతమైన మార్పులు కూడా వస్తాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాలు సంయోగం చేయడం వల్ల మోస్ట్ పవర్‌పుల్‌ యోగాలు ఏర్పడతాయి. ముఖ్యంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన గజకేసరి రాజయోగం (Gajakesari Raja Yoga) డిసెంబర్‌లో ఏర్పడబోతోంది. దీని ప్రభావం కొందరికి విశేషమైన లాభాలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ రాజయోగం బృహస్పతి, చంద్రుడు కర్కాటక రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల ఏర్పడబోతోంది. డిసెంబర్‌ 8న ఈ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం, గౌరవం, శాంతి కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా మూడు రాశులవారికి ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మూడు రాశులవారికి చాలా రకంగా కలిసి వస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధికంగా లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశులవారికి ఆర్థిక లాభాలు:
తులారాశి
గజకేసరి రాజయోగం (Gajakesari Raja Yoga) తులారాశి వారికి పదవ స్థానంలోకి ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా కెరీర్‌, కీర్తి పరంగా కూడా చాలా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు కెరీక్‌ పరంగా కూడా ఈ సమయంలో అద్బుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. వీరికి ఈ సమయంలో ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు కూడా విస్తరించే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ఈ సమయంలో సపోర్ట్‌ కూడా పొందుతారు. అలాగే వృత్తిపరమైన జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి కూడా కలిగే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. జీవితంలో అద్భుతమైన పురోగతి కూడా కలుగుతుంది. 

మిథున రాశి
మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ గజకేసరి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌తో మిథున రాశివారికి రెండవ స్థానంలో గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. దీంతో సంపాదన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వీరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా డబ్బులు కూడా పొదుపు పొందుతారు. కుటుంబ జీవితంలో సానుకూలమైన లాభాలు పొందుతారు. మాటల ప్రభావం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. మిథున రాశివారు ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు గౌరవం కూడా చాలా వరకు పెరుగుతుంది. 

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

కన్యా రాశి 
మోస్ట్‌ పవర్‌ఫుల్‌ రాజయోగం పదకొండవ స్థానంలో ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. కోరుకున్న కోరికలు కూడా ఊహించని స్థాయిలు కూడా పెరుగతాయి. నిలిపోయిన ప్రాజెక్టులతో మంచి ఊహించని సంపాదన కూడా పొందుతారు. అలాగే ఎప్పటి నుంచో కోరికలు నెరవేర్చుకోవాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. వీరు వృత్తిపరంగా కూడా విజయాలు సాధించగలుగుతారు. కెరీర్‌ లేదా వ్యాపారాల పరంగా కూడా ఈ సమయంలో కీలక ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

(నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాలను ఆధారంగా తీసుకుని మాత్రమే రాసింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Gajakesari Yoga effectGajakesari Yogam EffectGajakesari Yoga 2025 EffectGajakesari Yoga Effect Zodiac

Trending News