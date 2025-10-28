English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Malviya Rajyog Effect: నవంబర్‌లో మాళవ్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి మహర్దశ ప్రారంభం.. అబ్బబ్బ డబ్బుకు లోటు ఉండదు..

Malviya Rajyog Effect On Zodiac: మాళవ్య రాజయోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా శుక్రుడు సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్లనే అనేక మార్పులు వస్తాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 28, 2025, 10:35 AM IST

Malviya Rajyog Effect: నవంబర్‌లో మాళవ్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి మహర్దశ ప్రారంభం.. అబ్బబ్బ డబ్బుకు లోటు ఉండదు..

Powerful Malviya Rajyog Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అనేక రాజయోగాల గురించి ఎంతో క్లుప్తంగా వివరించారు. రాజయోగాన్ని ఏర్పడడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? వ్యక్తుల జీవితాల్లో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? అనే అంశాల గురించి ఎంతో క్లుప్తంగా వివరించారు. జాతకంలో రాజయోగాలు ఏర్పడితే జీవితం ఎంతో సులభంగా మారిపోతుంది. ఎంతో సులభంగా సంపన్నులు అయిపోతారు. అంతేకాకుండా డబ్బుకు కూడా ఎలాంటి లోటు ఉండదు. ఏవైనా రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో సంచారం చేస్తే అన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. ఇదే సమయంలో రాజయోగాలు కూడా ఏర్పడతాయి. ఇదిలా ఉంటే శుక్రుడు తన సొంత రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు తప్పకుండా రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ గ్రహం వృషభంలో లేదా తులా రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నప్పుడు ఎంతో శక్తివంతమైన మాళవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. నవంబర్ నెలలో శుక్రుడు సొంత రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీని కారణంగానే ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. యోగ ప్రభావంతో ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

ధనస్సు రాశి 
మాళవ్య రాజయోగం వల్ల ధనస్సు రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారికి శుక్రుడు 11వ స్థానంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల ఆదాయం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.. అలాగే పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. వీరికి ఈ సమయంలో ఆదాయ మార్గాలు కూడా పెరిగి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు పొందడమే కాకుండా నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి సొంతం చేసుకుంటారు. ఈ సమయంలో పిల్లలనుంచి కూడా ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు. 

తులారాశి 
మాళవ్య రాజయోగం వల్ల తులా రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలగడమే కాకుండా.. ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు లభిస్తాయి. అలాగే వైవాహిక జీవితంలో సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు ఎలాంటి పనులు చేసినా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. దీంతోపాటు జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి.

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి మాళవ్య రాజయోగం వల్ల ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా వ్యాపారవేత్తలకు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ప్రమోషన్లతో పాటు పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారాల్లో గణనీయమైన మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆదాయ మార్గాలు కూడా పెరుగుతాయి. కాబట్టి ఈ సమయాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రయత్నించండి.

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

