English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nava Panchama Raja Yoga 2025: సెప్టెంబర్ 2వ వారంలో నవ పంచమి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు..

Nava Panchama Raja Yoga 2025 Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్ రెండోవారం కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఏర్పడబోతున్న నవ పంచమి రాజయోగం కారణంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 7, 2025, 10:20 AM IST

Trending Photos

Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;నాలుగింతలు&#039; ఆనందం
6
Salary Hike
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'నాలుగింతలు' ఆనందం
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
6
100 Rs Old Note Price
Old 100 Rs Note: ఏం పని చేయకుండా కూడా.. పాత రూ.100 నోట్లతో రూ.75 లక్షలు ఎలా సంపాదించాలో తెలుసా?
Naga Chaitanya: &#039;ఆమె&#039;తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
5
Sobhita Dhulipala
Naga Chaitanya: 'ఆమె'తో పోలిస్తే నా భార్య శోభిత చాలా బెటర్‌: హీరో నాగచైతన్య షాకింగ్ కామెంట్లు
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
6
Sara Tendulkar
Sara Tendulkar: సారా టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం జరిగిపోయిందా? సచిన్‌ అల్లుడు అతడేనా?
Nava Panchama Raja Yoga 2025: సెప్టెంబర్ 2వ వారంలో నవ పంచమి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు..

Nava Panchama Raja Yoga 2025 Effect On Zodiac Telugu: సెప్టెంబర్ రెండోవారం గ్రహ సంచారాలపరంగా ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే కుజుడు తులా రాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. అలాగే శుక్ర గ్రహ కదలికలు కూడా జరుగుతాయి. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా కుజ, శుక్ర గ్రహాలు స్నేహపూర్వకమైన సంబంధాలు కలిగి ఉంటాయి. దీని కారణంగానే ఈ సమయంలో నవ పంచమి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. అయితే ఈ యోగం వల్ల సెప్టెంబర్ రెండోవారం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా మేష రాశి తో పాటు కర్కాటక ఇతర కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే వీరికి శత్రువుల బాధ నుంచి కూడా విముక్తి లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా ప్రతి పనిలో వీరు అద్భుతమైన విజయాలు సాధించబోతున్నారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా ఈ సమయంలో వీరికి కలిసి రాబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారికి సెప్టెంబర్ రెండోవారం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణన్ని పొంది.. మానసికంగా బోలెడు లాభాలు పొందుతారు. అలాగే పిల్లలు ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటే తప్పకుండా ఈ సమయంలో పరిష్కారం పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వ్యక్తిగత జీవితం చాలా ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. వైవాహిక జీవితంలో కూడా ఎన్నో రకాల మార్పులు వస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా అన్ని రకాల సమస్యల నుంచి వీరు పరిష్కారం పొందగలుగుతారు. 

మేషరాశి 
మేష రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు అద్భుతమైన శక్తితో పనులు చేయగలుగుతారు. అంతేకాకుండా మేషరాశి వారు ఓర్పుతో పాటు వివేకంతో సమస్యలన్నీ పరిష్కరించుకోగలుగుతారు. దీంతోపాటు స్నేహితుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఇక భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే కుటుంబ భాగస్వామితో ఎంతో ఆనందంగా జీవితాన్ని గడుపుతారు. ప్రేమ జీవితం కొనసాగిస్తూ వస్తున్న వారికి ఈ సమయంలో శృంగార భరితమైన కోరికలు కూడా రావచ్చు. ఒకరి మధ్య ఒకరికి మంచి బంధం ఏర్పడి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది..

కర్కాటక రాశి 
సెప్టెంబర్ రెండో వారం కర్కాటక రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ వారం మీరు కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయి. అలాగే వీరు ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఉపాధి కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతోపాటు కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. గతంలో అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి కాస్త విముక్తి లభిస్తుంది. ఇక భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య జీవితంలో వస్తున్న ఎలాంటి సమస్యలైనా పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Nava Panchami Raja YogaAstrologyRaja YogamRasi PhalaluTelugu Rasi Phalalu

Trending News