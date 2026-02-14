English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nava Panchama Raja Yogam: శక్తివంతమైన నవ పంచమి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి జీవితంలో ఊహించని డబ్బు!

Nava Panchama Raja Yogam Telugu: మార్చి 9వ తేదీన ఎంతో శక్తివంతమైన నవ పంచమి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 14, 2026, 05:48 PM IST

Nava Panchama Raja Yogam: శక్తివంతమైన నవ పంచమి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి జీవితంలో ఊహించని డబ్బు!

Nava Panchama Raja Yogam Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మార్చి 9వ తేది చాలా శుభప్రదమైనది. ఎందుకంటే ఈ రోజు బుధుడితోపాటు గృహస్పతి గ్రహం 120 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావంతో ఎంతో శక్తివంతమైన నవ పంచమి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ యోగ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారు అద్భుతమైన  అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. 

120 డిగ్రీల కోణంలోకి రెండు గ్రహాలు రావడం వల్ల ఎంతో శక్తివంతమైన యోగాలు అప్పుడప్పుడు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి సమయంలోనే కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని స్థాయిలో మేలు జరుగుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏర్పడిన నవపంచమి రాజయోగంతో ఆర్థికంగా కూడా చాలా మేలు జరగబోతోంది. ఈ యోగం ఏ రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుందో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ ప్రయోజనాలు:
మేష రాశి 
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు గణనీయమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు గతంలో ఇతరులకు ఇచ్చిన డబ్బును కూడా తిరిగి పొందుతారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారాల్లో కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి అద్భుతమైన ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి.

మిథున రాశి 
మిధున రాశి వారికి బృహస్పతి, బుధుడి అద్భుతమైన నవ పంచమి రాజయోగంతో వ్యక్తిగత జీవితం చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో స్వర్ణ యుగం ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే ఎలాంటి పనుల్లోనైనా అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా కూడా మారవచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

సింహరాశి 
సింహరాశి వారికి నవ పంచమి రాజయోగం ప్రభావంతో సామాజిక స్థితి మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబాన్ని విస్తరించాలని ఆలోచిస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన శుభవార్తలు లభిస్తాయి. పాత పెట్టబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే ఈ సమయంలో ఉన్నతాధికారుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. 

తులారాశి 
తులారాశి వారికి చాలావరకు అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఆధ్యాత్మికతపై ఆసక్తి విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దూర ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

ధనస్సు రాశి 
బృహస్పతి ఎఫెక్ట్‌తో ధనస్సు రాశి వారికి కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి అనుకూలమైన రోజులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే సొంత వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి కల కూడా నెరవేరుతుంది. కొత్త స్టార్టప్ ప్రారంభించాలనుకునే వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ప్రయాణాలు చేసిన మంచి లాభాలు పొందుతారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Panchami Raja YogamNava Panchami Raja YogamhoroscopeNava Panchami Raja EffectNava Panchami Raja Yogam In Telugu

