Navam Pancham yog: నేడే నవపంచమి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారి డబ్బు కోరికలు తీరబోతున్నాయి..

Navam Pancham yog in Astrology: రాహువు, కుజ గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 120 డిగ్రీల దూరంలోకి వచ్చాయి. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన నవ పంచమి రాజయోగం ఏర్పడింది. ఈ రాజయోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన తన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి కూడా విముక్తి లభించబోతోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 10, 2025, 09:47 AM IST

Navam Pancham yog: నేడే నవపంచమి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారి డబ్బు కోరికలు తీరబోతున్నాయి..

Navam Pancham yog Effect On Zodiac: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కుజ గ్రహం సంచారం చేయడం కారణంగా ప్రపంచంపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతూ ఉంటుందని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అదేవిధంగా అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు సంభవించే ఛాన్సులు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ కుజ గ్రహానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆగస్టు 10వ తేదీన ఉదయం నాలుగు గంటల సమయంలో కుజుడు, రాహు గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 120 డిగ్రీల దూరంలోకి వచ్చాయి. ఈ రెండు గ్రహాలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే ఇలా ఒకదానికొకటి 120 డిగ్రీల దూరంలోకి వస్తూ ఉంటాయి. దీని కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన నవ పంచమి రాజయోగం ఏర్పడింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ ప్రత్యేకమైన యోగాన్ని శుభప్రదమైన అరుదైన యోగంగా చెప్పుకుంటారు. ఈ యోగం ఏర్పడడం వల్ల ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్ పరంగా పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. ఈ రాజయోగం వల్ల ఊహించని డబ్బు సంబంధిత లాభాలు కూడా కలుగుతాయి.

ఈ రాశులవారికి బోలెడు ప్రయోజనాలు:
మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని పురోగతి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా నవ పంచమి రాజయోగం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత చాలా వరకు పెరుగుతుంది. అలాగే వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేసేవారు మానసికంగా మెరుగుపడతారు. ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో అన్ని రకాల వ్యాధులనుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. కుటుంబ జీవితం కూడా చాలా సంతోషంగా మారుతుంది. పిల్లలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల నుంచి కూడా పరిష్కారం కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే గతంలో ఏదైనా తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటే ఈ సమయంలో తప్పకుండా పరిష్కారం లభించబోతోంది. 

మేషరాశి 
మేష రాశి వారికి కుజుడు రాహు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏర్పడే నవ పంచమి రాజయోగం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. వీరికి అన్ని రకాల సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయి. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపడమే కాకుండా ఊహించని ధన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఇప్పటికే వివిధ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా విలాసవంతమైన జీవితాన్ని కోరుకున్న వారికి ఈ సమయం కోరిక తీర్చబోతోంది. అలాగే వీరికి సమాజంలో గౌరవం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. జీవితంలో  ఆనందంతోపాటు సంతోషం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ప్రతి పనిలో మంచి ఫలితాలు లభిస్తూనే ఉంటాయి. నవ పంచమి రాజయోగం వీరికి ఓ అద్భుతమైన జీవితాన్ని అందించబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

వృషభరాశి 
వృషభ రాశి వారికి నవ పంచమి రాజయోగ ప్రభావం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. వీరికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కూడా రావడం ప్రారంభమవుతాయి. వీరి కొత్త ఆదాయ వనరులు పొందడమే కాకుండా ఆహ్లాదకరమైన జీవితాన్ని పొందగలుగుతారు. పాత అప్పుల నుంచి కూడా బయటపడి కెరీర్ పరంగా బోలెడు లాభాలు పొందుతారు. అలాగే వ్యాపారాల్లో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. కుటుంబ జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఈ సమయం చాలా బాగుండబోతోంది.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి నవ పంచమి రాజయోగం ప్రభావంతో అనుకున్న పనులన్నీ చేయగలుగుతారు. అలాగే ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. దీంతోపాటు ప్రతి పనిలో విజయం సాధించే అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని పొందుతారు. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న ప్రతి పని సులభంగా పూర్తవుతుంది. ప్రయాణాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా బాగుంటుంది. చిన్నపిల్లలలో ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటే తప్పకుండా ఉపశమనం కలుగుతుంది. జీవితంలో ప్రేమ కూడా మరింత మెరిగిపడి మానసిక సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. ఈ సమయంలో స్నేహితులతో కలిసి సందడి చేస్తారు. అలాగే వీరు అనుకోని శుభవార్తలు కూడా వింటారు.

Navam Pancham YogNavpancham YogNav Pancham YogNavpancham Yog UpayNavpancham Yog In Milan

