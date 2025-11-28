Panchak Yoga 2026 Effect On Zodiac Telugu News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడు, శని గ్రహాలను మోస్ట్ పవర్ఫుల్గా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రెండు గ్రహాలు సంచారం చేస్తే రాశుల జీవితాల్లో మార్పులతో పాటు ప్రపంచంలో కూడా మార్పులు వస్తాయి. ముఖ్యంగా సూర్యగ్రహాన్ని అన్ని గ్రహాలకు పితామహుడిగా కూడా పరిగణిస్తారు. అలాగే శనిని కర్మల, న్యాయదేవతగా కూడా పిలుస్తారు. అలాంటి ఈ రెండు గ్రహాలు కదలికలు చేస్తే మొత్తం అన్ని రాశులవారిపై ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రెండు గ్రహాలు వచ్చే ఏడాది 2026లో సంచారంతో పాటు నక్షత్ర ప్రవేశం చేస్తాయి. దీంతో ఈ కింది రాశులవారికి చాలా ప్రయోజనకంగా ఉంటుంది. 2026 సంవత్సరంలో పెద్ద పెద్ద రాజయోగాలు కూడా ఏర్పడతాయి. దీని వల్ల మూడు రాశులవారికి ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అయితే, ఈ ఏడాది అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులవారు ఎవరో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ఎంతో శక్తివంతమైన పంచక యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఇది జనవరి 4వ తేదిన రాత్రి 11 సమయంలో ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. శని గ్రహంతో పాటు సూర్యుడు ఒకదానికొకటి 72 డిగ్రీల స్థితిలోకి వెళ్లబోతున్నాయి. దీంతో శక్తివంతమైన పంచక యోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ యోగంతో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంఫర్ లాభాలు:
మీన రాశి
పంచక యోగంతో మీన రాశివారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీర్ఘకాలిక లావాదేవీలు కూడా ఈ సమయంలో పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు. ముఖ్యంగా పరిశోధన, సైన్స్, టెక్నాలజీ, వైద్యం రంగాల్లో పనులు చేసేవారికి అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు కూడా మరింత బలపడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం.
కన్య రాశి
2026 సంత్సరంలో సూర్య-శని సంయోగం వల్ల కన్య రాశి వారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు వీరు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మంచి పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా కొత్త కొత్త మంచి బాధ్యతలు కూడా పొందగలుగుతారు. కుటుంబం కూడా ఈ సమయంలో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటుంది. విదేశీ వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి
సూర్య-శని పవర్ఫుల్ సంయోగం వల్ల ధనుస్సు రాశివారికి సానకూల ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతో పాటు ఉద్యోగాల్లో ఉన్నతంగా కూడా ఎదుగుతారు. అలాగే సొంత పనుల్లో భారీగా డబ్బులు కూడా పొందుతారు. తీవ్ర సమస్యలతో బాధపడేవారికి కాస్త ఉపశమనం కూడా లభిస్తుంది. చట్టపరమైన కేసుల నుంచి కూడా విముక్తి పొందుతారు. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. అలాగే కోరుకున్న కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.
(NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు సూచించిన వివరాల నుంచి సేకరించింది మాత్రమే.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.)
