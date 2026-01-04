Budhaditya Yoga Effect: జనవరి మొదటి వారం లక్కీ రాశులు.. బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు!

Budhaditya Yoga Effect On Zodiac 2025: చూస్తుండగానే జనవరి మొదటి వారం కూడా ప్రారంభమైంది. అయితే, ఈ వారం చాలా శుభ్రమైనదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ వారంలో బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ధనస్సు రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడి సంయోగం కారణంగానే ఈ శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుందని వారు చెబుతున్నారు. ఈ యోగం కారణంగా ఐదు రాశుల వారు చాలా లాభపడతారని, అంతేకాకుండా అదృష్టాన్ని పొందగలుగుతారని వారు అంటున్నారు. అయితే బుధాదిత్య రాజయోగం కారణంగా అత్యద్భుతమైన విజయం సాధించబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశిలవారికి బంపర్ లాభాలు:
వృషభ రాశి
2026 మొదటి వారం వృషభ రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ప్రేమ జీవితం పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఈ సమయం చాలా శృంగార భరితంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా శుక్రుడి బుధుడి కలయిక కారణంగా వ్యాపారాలు కూడా చాలా వరకు లాభసాటిగా మారుతాయి అలాగే ఇప్పటికి ప్రేమ సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్న వారికి పెళ్లిళ్లు కూడా జరిగిపోతాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే ఛాన్సులు ఉన్నాయి.
మిథున రాశి
జనవరి మొదటి వారం మిథున రాశి వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. ఈవారం కొత్త కొత్త అవకాశాలు పొందడమే కాకుండా.. పాత సంబంధాలు మరింత బలపడే ఛాన్సులు కనిపిస్తున్నాయి. ఉన్నత అధికారుల నుంచి సపోర్టు పొందడమే కాకుండా కెరీర్పరంగా బోలేడు లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఆర్థిక ప్రణాళికలు కూడా అనుకున్నట్లు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కోసం డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చినప్పటికీ.. భారీ మొత్తంలో ఇతర పనుల నుంచి డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు.
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు మొదటివారం చాలా లాభదాయకంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరు సీనియర్ల నుంచి సహకారం పొందడమే కాకుండా.. తల్లిదండ్రుల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తీర్థయాత్రలకు కూడా వెళ్తారు. అలాగే వీరు తప్పకుండా దూర ప్రయాణాలు కూడా చేయగలుగుతారు. పనుల్లో ఉన్నత అధికారుల నుంచి మంచి సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది.
మకర రాశి
మొదటి వారం మకర రాశి వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా వీరికి కూడా అనుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి సపోర్టు పొంది.. అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే వైవాహిక జీవితం పరంగా ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఇతరుల నుంచి బహుమతులు బంధరమే కాకుండా గౌరవాన్ని కూడా సంపాదిస్తారు. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కూడా ఈ సమయంలో కాస్త పరిష్కారం అవుతాయి.
Also Read : Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..
కుంభరాశి
2026 సంవత్సరం కుంభరాశి వారికి లాభదాయకంగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మొదటి భారం ఎన్నో రకాల అనుకూలమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. రెండు గ్రహాల సంయోగంతో వీరికి గణనీయమైన బహుమతులు లభిస్తాయి. ఉద్యోగాల్లో కూడా పురోగతి లభించి అనేక రకాల అవకాశాలు పొందగలుగుతారు. అలాగే పోగొట్టుకున్న డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. ఆధ్యాత్మికత విషయాలపై ఆకర్షితులవుతారు. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
Also Read : Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook