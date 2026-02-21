Chaturgraha Raja Yoga: చతుర్గ్రహ రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఫిబ్రవరి 23 నుంచి ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్!

Chaturgraha Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ గ్రహాలకు అధిపతి అయిన కుజుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ రాశిలో ఇప్పటికే రాహువుతో బుధుడు, సూర్యుడు, శుక్రుడు సంయోగం జరిపి ఎంతో శక్తివంతమైన ఎన్నో శక్తివంతమైన రాజయోగాలను ఏర్పాటు చేశాయి. అయితే, కుజుడు ఆ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల చతుర్గ్రహ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. జాతకంలో కుజుడు శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి ధైర్యంతో పాటు.. ఊహించని బలం లభిస్తుంది. అదే ఈ గ్రహం ఆ శుభ స్థానంలో ఉంటే వ్యక్తి జీవితంలో పెద్ద మార్పులు సంభవిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలా నష్టపోవాల్సి వస్తుంది. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి కుజుడు జాతకంలో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటాడు. అయితే, ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి కుజుడి అనుగ్రహం లభించబోతోంది. దీంతో ఆయారాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ ప్రయోజనాలు:
మేషరాశి
ముఖ్యంగా కుజుడి ప్రభావంతో మేష రాశి వారికి ఎప్పుడు కలగని లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఇది గోల్డెన్ సమయం కాబోతోంది. ముఖ్యంగా కుజుడి అనుగ్రహం వల్ల ఎన్నో రకాల ధన లాభాలు కలుగుతాయి. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు కొత్త క్లైంట్లు కూడా లభిస్తారు. అంతేకాకుండా ధైర్యం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని నిర్ణయాలు సులభంగా తీసుకోగలుగుతారు.
వృషభరాశి
కుజుడి సంచార ప్రభావంతో వృషభ రాశి వారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. దీని కారణంగా జీవితం మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా ఆగిపోయిన పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా వాటిల్లో ఊహించని విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక వీరు ఈ సమయంలో కొత్త ఆస్తుల్లో పెట్టుబడులు కూడా పెట్టగలుగుతారు. కోర్టు కేసులు ఉన్న వ్యక్తులకు మీకు అనుకూలమైన తీర్పులు వస్తాయి. శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండటమే కాకుండా.. అనేక వ్యాధుల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆస్తులు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేసే వ్యక్తులకు కలిసి రాబోతోంది. ఉద్యోగాల్లో మెరుగుదల కనిపించడమే కాకుండా పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. అలాగే మీ బాస్ దృష్టిలో మీరు ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఎదిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్త ఆదాయం మార్గాల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సృష్టిస్తారు. ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం వల్ల ఎన్నో రకాల లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా ఉత్తమమైనదిగా భావించవచ్చు. కుజుడి సంచార ప్రభావంతో వీరికి ఎప్పుడు కలగని ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆస్తులపరంగా విపరీతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో కొన్ని రకాల శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో మీపై మీకు విశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. మీ జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు ముగిసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook