English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Chaturgraha Yoga: ఫిబ్రవరిలో 3 రాశులవారికి అఖండ ధనయోగం.. వీరికి బిగ్‌ జాక్‌ఫాట్!

Chaturgraha Yoga: ఫిబ్రవరిలో 3 రాశులవారికి అఖండ ధనయోగం.. వీరికి బిగ్‌ జాక్‌ఫాట్!

Chaturgraha Yoga In Astrology: ఫిబ్రవరి నెలలో ఒకేసారి కుంభ రాశిలో నాలుగు గ్రహాలు సంయోగం చేయబోతున్నాయి. దీని కారణంగా అద్భుతమైన నాలుగు రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 30, 2026, 11:23 AM IST

Trending Photos

Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ మరో సంచలనం.. తన తల్లి పుట్టినరోజు నేపథ్యంలో ఏంచేశారంటే..?
6
pawan kalyan
Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ మరో సంచలనం.. తన తల్లి పుట్టినరోజు నేపథ్యంలో ఏంచేశారంటే..?
Snake News: ఒక పాము.. మరో పామును తింటే ఏం జరుగుతుంది? మీకు తెలుసా?
5
King Cobra
Snake News: ఒక పాము.. మరో పామును తింటే ఏం జరుగుతుంది? మీకు తెలుసా?
Pink Railway Stations: పింక్ రైల్వే స్టేషన్లు అంటే ఏంటి? భారత రైల్వేలో ఈ కొత్త మార్పు ఎందుకు గేమ్ ఛేంజర్ అయ్యింది?
6
Pink Railway Stations India
Pink Railway Stations: పింక్ రైల్వే స్టేషన్లు అంటే ఏంటి? భారత రైల్వేలో ఈ కొత్త మార్పు ఎందుకు గేమ్ ఛేంజర్ అయ్యింది?
Spirit OTT: ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా ఓటీటీలో ఎక్కడ చూడాలంటే..!
6
Spirit OTT
Spirit OTT: ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా ఓటీటీలో ఎక్కడ చూడాలంటే..!
Chaturgraha Yoga: ఫిబ్రవరిలో 3 రాశులవారికి అఖండ ధనయోగం.. వీరికి బిగ్‌ జాక్‌ఫాట్!

Chaturgraha Yoga In Astrology Telugu News: అతి త్వరలోనే ఫిబ్రవరి నెల కూడా ప్రారంభం కాబోతోంది. వచ్చే నెలలో కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలు రాశి సంచారం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా కుంభరాశిలో కొన్ని గ్రహాల కలయిక కూడా జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశిలో అనేక గ్రహాలు ఒకేసారి సంచారం చేస్తాయి. దీంతో సంయోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. ముఖ్యంగా మొదట ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన బుధుడు కుంభరాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత 6న శుక్రుడు ప్రవేశిస్తాడు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన సూర్యుడితో పాటు కుజ గ్రహాలు కూడా కుంభరాశిలో ప్రవేశిస్తాయి. దీనికి కారణంగా ఒకే రాశిలో నాలుగు గ్రహాలు కలయిక జరుగుతుంది. ఈ అతిపెద్ద సంయోగంతో ఫిబ్రవరిలో మొట్టమొదటిసారిగా చతుర్గ్రాహి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. అలాగే ఈ సమయంలో లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం, శుక్రదిత్య యోగం, ఆదిత్య మంగళ యోగం ఇలా వివిధ రాజు యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. దీని కారణంగా ఆయా రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.

ఈ రాశులవారిపై 4 రాజయోగాల ఎఫెక్ట్‌:
కుంభ రాశి
ఫిబ్రవరి నెలలో ఒకేసారి నాలుగు రాజయోగాలు ఏర్పడడం కారణంగా కుంభ రాశి వారికి ఊహించని స్థాయిలో ఆనందం పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా జీవితంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. సమాజంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా మానసిక ఆనందం కూడా కాస్త పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే మీ సంబంధాలు మెరుగుపడడమే కాకుండా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా ఈ సమయంలో నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

మేష రాశి 
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఫిబ్రవరి నుంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. డబ్బులు సంపాదించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వ్యాపారాలు ఎప్పటినుంచో ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నవారికి ఒప్పందలు కూడా ఖరారు అవుతాయి. అంతేకాకుండా పెట్టుబడులు పెట్టడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

కన్యా రాశి 
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఫిబ్రవరి నెల అంతా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా మారుతాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కొత్త కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు పొందిన వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఎప్పటి నుంచో పొందాలనుకుంటున్న ఆనందం ఈ సమయంలో సులభంగా పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఆకస్మిక సంపాదన కూడా లభిస్తుంది. దీని కారణంగా కొత్త ఆస్తులతో పాటు ఇతర లగ్జరీ వస్తువులు కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. భవిష్యత్తులో నిర్ణయాలు కూడా ఇప్పుడే తీసుకొని అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Astrology TeluguYoga In AstrologyAstrology YogasVery Rare Yogas

Trending News