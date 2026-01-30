Chaturgraha Yoga In Astrology Telugu News: అతి త్వరలోనే ఫిబ్రవరి నెల కూడా ప్రారంభం కాబోతోంది. వచ్చే నెలలో కొన్ని ప్రధాన గ్రహాలు రాశి సంచారం చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా కుంభరాశిలో కొన్ని గ్రహాల కలయిక కూడా జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశిలో అనేక గ్రహాలు ఒకేసారి సంచారం చేస్తాయి. దీంతో సంయోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. ముఖ్యంగా మొదట ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన బుధుడు కుంభరాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత 6న శుక్రుడు ప్రవేశిస్తాడు.
ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన సూర్యుడితో పాటు కుజ గ్రహాలు కూడా కుంభరాశిలో ప్రవేశిస్తాయి. దీనికి కారణంగా ఒకే రాశిలో నాలుగు గ్రహాలు కలయిక జరుగుతుంది. ఈ అతిపెద్ద సంయోగంతో ఫిబ్రవరిలో మొట్టమొదటిసారిగా చతుర్గ్రాహి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. అలాగే ఈ సమయంలో లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం, శుక్రదిత్య యోగం, ఆదిత్య మంగళ యోగం ఇలా వివిధ రాజు యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. దీని కారణంగా ఆయా రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
ఈ రాశులవారిపై 4 రాజయోగాల ఎఫెక్ట్:
కుంభ రాశి
ఫిబ్రవరి నెలలో ఒకేసారి నాలుగు రాజయోగాలు ఏర్పడడం కారణంగా కుంభ రాశి వారికి ఊహించని స్థాయిలో ఆనందం పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా జీవితంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. సమాజంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా మానసిక ఆనందం కూడా కాస్త పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే మీ సంబంధాలు మెరుగుపడడమే కాకుండా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఎప్పటినుంచో కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా ఈ సమయంలో నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మేష రాశి
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఫిబ్రవరి నుంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. డబ్బులు సంపాదించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వ్యాపారాలు ఎప్పటినుంచో ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నవారికి ఒప్పందలు కూడా ఖరారు అవుతాయి. అంతేకాకుండా పెట్టుబడులు పెట్టడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
కన్యా రాశి
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఫిబ్రవరి నెల అంతా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా మారుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కొత్త కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు పొందిన వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఎప్పటి నుంచో పొందాలనుకుంటున్న ఆనందం ఈ సమయంలో సులభంగా పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఆకస్మిక సంపాదన కూడా లభిస్తుంది. దీని కారణంగా కొత్త ఆస్తులతో పాటు ఇతర లగ్జరీ వస్తువులు కొనుగోలు చేయగలుగుతారు. భవిష్యత్తులో నిర్ణయాలు కూడా ఇప్పుడే తీసుకొని అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది.
Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!
