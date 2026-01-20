Dwipushkar Yoga 2026: ద్విపుష్కర యోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్న హనుమంతుడు..

Dwipushkar Yoga Effect On Zodiac 2026: ప్రతి మంగళవారం హనుమంతుడి అంకితం చేస్తారు. ఇలా ప్రతి వారం ఒక్కొక్క దేవుడికి అంకితం చేస్తారు. అయితే ఈ సమయంలో చంద్రుడు మకర రాశి నుంచి కుంభరాశిలోకి సంచారం చేస్తాడు. దీనివల్ల కుజుడితోపాటు చంద్రుడి కలయిక జరుగుతుంది.. ప్రత్యేకమైన ధనయోగం ఏర్పడుతుంది. సూర్యుడు కుజుడు సంయోగం వల్ల ఆదిత్య మంగళ రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. అలాగే శ్రవణా నక్షత్రం తర్వాత ధనిష్ట నక్షత్రంలో సర్వార్ధ సిద్దయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీంతోపాటు సిద్ది యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది.
ఇలా ప్రత్యేకమైన యోగాలు ఏర్పడడం కారణంగా ఈ సమయంలో ద్విపుష్కర యోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. దీనివల్ల ఈ సంవత్సరం మొదటి నెలలోనే కొన్ని రాశుల వారికి హనుమంతుడి అనుగ్రహం లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పురోగతి లభించడమే కాకుండా ప్రభుత్వ పనుల్లో ఆర్థికపరమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే దీర్ఘకాలికంగా పెట్టుబడింది పెట్టే వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ ప్రయోజనాలు:
మేషరాశి
ఈరోజు నుంచి మేషరాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.. హనుమంతుడి అనుగ్రహంతో వీరికి దౌత్యపరమైన విషయాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కలుగుతాయి.. ముఖ్యంగా సీనియర్ అధికారుల నుంచి మంచి సపోర్టు లభించబోతోంది. కెరీర్ పరంగా అనుకున్న పనులు చేసి అద్భుతంగా సెటిల్ అవుతారు. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న ఏదైనా పనులు కూడా ఈ సమయంలో పూర్తిచేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రుల మధ్య సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి.
మిధున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా మంగళవారం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.. వీరు ప్రత్యర్థులపై అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఓర్పుతో ధైర్యంతో ఉండడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే మీపై శత్రువులు ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించాలని చూసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి మీ తోటి ఉద్యోగులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా మంగళవారం రోజు నుంచి ఆదాయ వనరులు అద్భుతంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయంలో మంచి ఆదాయం లభిస్తుంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఇతరులనుంచి బహుమతులు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసినా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనులు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
కన్యారాశి
ఈ మంగళవారం నుంచి కన్యా రాశి వారికి కూడా కెరీర్ పరంగా ఎంతో పురోగతి లభించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారు పెద్దపెద్ద ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో అదృష్టం సహకరించి అన్ని రకాల పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే కార్యాలయాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.
మీన రాశి
మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం అన్ని విధాలుగా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా పెద్ద కోరికలు ఏవైనా వీరికి నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇల్లు లేదా కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు కెరీర్ పరంగా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. సామాజిక హోదా కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. సంపాదన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
