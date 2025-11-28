English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shani Dev: శని శక్తివంతమైన ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారు గోల్డెన్‌ డేస్ స్టార్ట్‌!

Shani Dev Effect On Zodiac: శని సక్రమ మార్గంలోకి వచ్చింది. దీంతో ఈ కింది రాశులవారికి గోల్డెన్‌ డేస్ ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి బాగుంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 28, 2025, 10:03 AM IST

Shani Dev: శని శక్తివంతమైన ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారు గోల్డెన్‌ డేస్ స్టార్ట్‌!

Shani Dev Effect On Zodiac Latest News: తొమ్మిది గ్రహాల్లో అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహం శనిగా పరిగణిస్తారు. అందుకే ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని గ్రహం జాతకంలో మంచి స్థానంలో ఉంటే దేని లోటు ఉండదు.. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం కూడా చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా శని ప్రభావంతో అర్థికంగా కూడా చాలా బాగుంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. సమస్యలేవైన పరిష్కారమవుతాయి. అయితే, ఈ గ్రహం ఇప్పుడు మీన రాశిలో సంచారం దశలో ఉంది. అలాగే ఈ రోజే తిరోగమనం నుంచి సక్రమ మార్గంలో వచ్చింది. దీని కారణంగా దీర్ఘకాలికంగా మూడు రాశులవారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే అనేక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. అయితే, శని ప్రభావంతో ఈ రోజు నుంచి ఏయే రాశులవారికి చాలా మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

మకర రాశి
శని సక్రమ మార్గంలోకి రావడం వల్ల వచ్చే ఏడాది వరకు మకర రాశివారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వీరికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు భారీగా సంపాదన కూడా పొందుతారు. నిలిపోయిన డబ్బులు కూడా ఈ సమయంలో తిరిగి పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఇతరులు మీ మాటలతో పాటు ప్రవర్తనతో సంతోషంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో పాటు వైవాహిక జీవితంలో సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. భాగస్వామ్య జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కొన్ని పనుల్లో మంచి మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. శత్రువులు, కుట్రదారులపై ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు.

వృషభ రాశి 
శని ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి మంచి గుడ్‌ న్యూస్ వింటారు. అలాగే పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయంలో లాభాలు రావడం పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారు అద్బుతమైన ఒప్పందాలు కూడా కుద్చుర్చుకుంటారు. అంతేకాకుండా 2026 సంవత్సరంలో ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. వీరికి వైద్యానికి సంబంధించిన ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గుతాయి. పెద్దలు, తల్లిదండ్రుల నుంచి గుడ్‌ న్యూస్‌ వింటారు. 

మిథున రాశి
మిథున రాశివారికి శని ప్రభావంతో మంచి రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. ఉద్యోగాల పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా పొందుతారు. కోరుకున్న ఉద్యోగాలకు కూడా ఎంతో సలభంగా బదిలీ అవుతారు. అంతేకాకుండా వ్యపారాలు చేసేవారు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మంచి రంగాలలో పెట్టుబడి పెట్టే వారు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు కొత్త షాపింగ్‌ మాల్స్‌ ప్రారంభించే వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆస్తుల పరంగా కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

(నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు సూచించిన వివరాల నుంచి మాత్రమే సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.)

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

