  • Gajakesari Raja Yoga: మిథున రాశిలో గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టంతో ఐశ్వర్యం, గౌరవం!

Gajakesari Raja Yoga: మిథున రాశిలో గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టంతో ఐశ్వర్యం, గౌరవం!

Gajakesari Raja Yoga Effect On Zodiac: మిథున రాశిలో బృహస్పతితో పాటు చంద్రగ్రహాల కలయిక జరిగింది. దీని కారణంగా ఏర్పడిన గజకేసరి రాజయోగ ప్రభావం మూడు రాశుల వారిపై పడింది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి చాలా మేలు జరగబోతోంది. అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 30, 2026, 11:09 AM IST

Gajakesari Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: చాలా రోజుల తర్వాత బృహస్పతి, చంద్రగ్రహాల కలయిక జరిగింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా బృహస్పతిని జ్ఞానం, మతం, డబ్బు విస్తరణకు సూచికగా భావిస్తారు. ఇక చంద్రుడిని మనస్సు, భావన, మానసిక స్థితి, ప్రశాంతతకు సూచికగా చెప్పుకుంటారు. అయితే ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఏర్పడిందే గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ యోగం జాతకంలో శుభస్థానంలో ఉన్న రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. 

ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో బృహస్పతి సంచార దశలో ఉన్నాడు. అయితే, జూన్ రెండవ తేదీ వరకు ఈ గ్రహం అక్కడే ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇది ఇలా ఉంటే బుధవారం జనవరి 29వ తేదీన సాయంత్రం మిధున రాశిలోకి చంద్రుడు ప్రవేశించాడు. దీని కారణంగానే ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం జరిగి గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడింది. దాదాపు ఈ యోగం 54 గంటల పాటు ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అప్పటివరకు ఆయా రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.

గజకేసరి రాజయోగ ప్రభావం: 
మకర రాశి 
బృహస్పతి చంద్ర సంయోగాల కారణంగా మకర రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఏర్పడిన గజకేసరి యోగ ప్రభావంతో చాలాకాలంగా పనుల్లో తలెత్తుతున్న సమస్యలు అనేక రకాల అడ్డంకులు ఈ యోగ ప్రభావంతో పరిష్కారం అవుతాయి. అంతే కాకుండా శత్రువులు కూడా చాలావరకు బలహీనంగా మారే అవకాశాలున్నాయి. పోటీ పరీక్షలు రాసేవారికి ఈ సమయం అద్భుతమైన ఫలితాలని అందిస్తుంది. చట్టపరమైన కేసులతో పాటు న్యాయ రంగాల్లో విశేషమైన అనుభవం ఉన్నవారికి బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు కార్యాలయాల్లో గౌరవం కూడా సంపాదిస్తారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలకు కాస్త ఉపశమనం కూడా కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..

కన్యా రాశి 
కన్యా రాశి వారికి గజకేసరి రాజయోగం ప్రభావంతో కెరీర్ పరంగా విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వృత్తి జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా.. వీరు కొత్త ఉద్యోగాల్లో మార్పులు కూడా పొందుతారు. వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఈ సమయం విశేషమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా కష్టపడి పనులు చేసే వ్యక్తులు ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఆశించిన వాటికంటే ఎక్కువ మోతాదులు ధన లాభాలు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగం చేస్తున్న కన్యారాశి వారికి కార్యాలయాల్లో అద్భుతమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ అద్భుతమైన సంయోగంతో వైవాహిక జీవితం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్యం పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే వివాహాల గురించి ఆలోచిస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రతిపాదనలు కూడా రావచ్చు. వ్యాపార భాగస్వాముల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా సంపాదిస్తారు. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో ఒప్పందాలతో పాటు వ్యాపార భాగస్వాములతో అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దీని కారణంగా సమాజంలో మంచి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

