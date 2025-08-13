English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gajalakshmi Raja Yoga: శక్తివంతమైన గజలక్ష్మి రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Gajalakshmi Raja Yoga Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన గజలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడింది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తి కాబోతున్నాయి. అలాగే  వ్యాపారాల్లో కూడా ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 13, 2025, 11:28 AM IST

Gajalakshmi Raja Yoga: శక్తివంతమైన గజలక్ష్మి రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Gajalakshmi Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: గత సోమవారం రోజు ఎంతో శక్తివంతమైన గజలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో ఇది ఒకటి. ఈ యోగం ఏర్పడినప్పుడు వ్యక్తుల జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయి. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అందుకే జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గజలక్ష్మి రాజయోగానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ యోగం బృహస్పతి చంద్రుడు ఒకే రాశిలో సంయోగం చేయడం కారణంగా ఏర్పడింది. అయితే, ఈ సమయాల్లో కొన్ని రాశుల వారు ఎలాంటి పనులు చేసిన ఆటంకాలు లేకుండా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అయితే గజలక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా ఏయే రాశుల వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారో? ఈ యోగ ప్రభావం ఎప్పటి వరకు కొనసాగుతుందో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

గురుగ్రహం, చంద్ర గ్రహం రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగానే గజలక్ష్మి రాజు యోగం ఏర్పడింది. ఇది ఆగస్టు 11వ తేదీన ఏర్పడింది. దీని ప్రభావం మరికొన్ని రోజులపాటు ఉండబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే కర్కాటక రాశిలో బుధుడితో పాటు సూర్యుడి కలయిక కూడా జరగబోతోంది.. దీని కారణంగా కూడా ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. ఈ రెండు రాజయోగాలతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితం చాలా అద్భుతంగా మారబోతోంది. ముఖ్యంగా డబ్బు పరమైన సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆకస్మిక ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. 

మిధున రాశి 
ముఖ్యంగా మిధున రాశి వారికి గజలక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా కెరీర్ పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే వీరికి ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అదృష్టం కలిసి వచ్చి నిలిచిపోయిన పనులు కూడా  వెంటవెంటనే పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా సుదూర యాత్రలు చేయాలనుకుంటున్న వారికి ఈ సమయం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. అలాగే కుటుంబంలో తండ్రి సపోర్టు లభించి అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ఆస్తి పరమైన సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. మార్కెట్లో నిలిచిపోయిన డబ్బు కూడా తిరిగి వస్తుంది.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి జీవితాల్లో ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. శాంతి పెరగడమే కాకుండా ఉద్యోగాలు పరంగా ఉన్నత అధికారుల సపోర్టు లభించి.. అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఉత్సాహంతో పని చేయడం కారణంగా జీవితంలో అనుకున్న విజయాలు సాధించాగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో ఆశించిన స్థాయిలో లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో శుభవార్తలు వినడమే కాకుండా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఏ పనులు చేసిన వేగవంతంగా జరిగిపోతాయి.

తులారాశి 
తులా రాశి వారికి పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. గజలక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా అనుకున్న డబ్బు వెంటవెంటనే సంపాదించగలుగుతారు. అలాగే కొత్త ఆదాయ వనరులు కనుగొనడమే కాకుండా వ్యాపారాల్లో ఊహించని స్థాయిలో ముందుకెళ్తారు. ఇక ఎప్పటినుంచో అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి కాస్త ఉపశమనం కూడా లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కొన్ని పనులు గజలక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా  సులభంగా పూర్తి కాబోతున్నాయి. వీరికి ఈ సమయంలో సృజనాత్మకత కూడా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఉద్యోగాలు చేసేవారు మంచి పేరు సంపాదించుకోగలుగుతారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

