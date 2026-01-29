Jupiter Favorite Zodiac: ఈ రాశుల వారికి బృహస్పతి అనుగ్రహం.. వీరు అపారమైన డబ్బులు పొందుతారు!

Jupiter Favorite Zodiac Signs Telugu: బృహస్పతిని జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. సంపద, జ్ఞానం, విద్య, ఆనందం, శ్రేయస్సుకు కారకుడిగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు.. అందుకే ఈ గ్రహాన్ని అన్ని గ్రహాల్లోకెల్లా అత్యంత శుభగ్రహంగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహం చాలా శుభాలు కలిగించేదిగా చెప్పుకుంటారు. అందుకే జాతకంలో ఇది శుభ స్థానంలో ఉన్న రాశుల వారందరికీ ఎంతో మేలు జరుగుతూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగి ఎల్లప్పుడు ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన లాభాలను అందిస్తుంది. అయితే, అప్పుడప్పుడు ఈ గ్రహం దుష్ట గ్రహాల చేత కూడా ప్రభావితం అవుతుంది దీని కారణంగా ఆయారాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి.
అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ గ్రహాన్ని 9 గ్రహాలకు దేవతల గురువుగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ గ్రహ శుభ ప్రభావం ఉన్న వ్యక్తులకి ఎంతో మేలు జరుగుతూ ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని రాశుల వారికి ఎల్లప్పుడూ ఈ దేవ గురువు బృహస్పతి అనుగ్రహం ఉంటుంది. కొన్ని రాశుల వారిపై ఎల్లప్పుడూ ఈ గ్రహం ప్రేమ చూపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయా రాశుల వారికి వైవాహికంగా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అలాగే వారికి తెలివితేటలు ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఊహించని ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. అయితే, బృహస్పతి గ్రహానికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశులేవో.? ఏరాశుల వారికి ఎక్కువగా మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్పాట్:
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఎల్లప్పుడూ బృహస్పతి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. వీరికి ఊహించని స్థాయిలో ధైర్యం కూడా పెరిగి.. సృజనాత్మకత విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారికి సూర్యుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ నాయకత్వ లక్షణాలు విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తాయి. అలాగే కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వృత్తి, విద్యాపరంగా గణనీయమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యుడు తెలుపుతున్నారు.
కర్కాటక రాశి
బృహస్పతికి ఎంతో ఇష్టమైన రాశుల్లో కర్కాటక రాశి కూడా ఒకటి. ఈ రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ చంద్రుడి అనుగ్రహం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి వీరికి ఎల్లప్పుడూ అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా క్లిష్టతరమైన సమస్యల నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం పొందగలుగుతారు. అలాగే ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు మంచి ప్రమోషన్స్ కూడా కలుగుతాయి. కొత్త బాధ్యతలు సులభంగా లభించడమే కాకుండా.. ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి మంచి ప్రమోషన్స్ కూడా కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థిక రంగాల్లో కాస్త మెరుగుదల కూడా కనిపిస్తుంది. ఎల్లప్పుడు వీరు ఆరోగ్యంగా శక్తివంతంగా ఉంటారు..
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి కూడా ఎల్లప్పుడూ బృహస్పతి అద్భుతమైన ధన లాభాలను అందిస్తూనే ఉంటాడు. వీరు ఈ సమయంలో విదేశాలకు కూడా ఎంతో సులభంగా వెళ్లగలుగుతారు. అక్కడ ఉద్యోగాలు కూడా సంపాదించే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆస్తి సంబంధిత విషయాల్లో కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. ఎప్పటినుంచో ఇబ్బందులతో బాధపడుతున్న ఈ వ్యక్తులకు బృహస్పతి అద్భుతమైన పరిష్కారం చూపబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా ఉన్నత విద్య కోసం ఒకచోటు నుంచి మరొక చోటికి కూడా వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అఖండ విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!
