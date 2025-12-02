English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Jupiter Transit: బృహస్పతి అద్భుతం.. డిసెంబర్‌ 5 నుంచి ఈ రాశులవారికి ఆపార ధనయోగం!

Jupiter Transit: బృహస్పతి అద్భుతం.. డిసెంబర్‌ 5 నుంచి ఈ రాశులవారికి ఆపార ధనయోగం!

Jupiter Transits Into Gemini On December 5Th: చాలా శక్తివంతమైన బృహస్పతి డిసెంబర్‌ 5న రాశి సంచారం చేయబోతంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి ఆర్థికంగా, అదృష్టం పరంగా కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో బంపర్‌ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 2, 2025, 08:59 AM IST

Jupiter Transits Effecr On Zodiac December 5Th: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొని గ్రహాలకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ఈ గ్రహాన్ని చాలా శుభప్రదమైన, శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహం నక్షత్ర సంచారం, రాశి సంచారం చేసిన తర్వాత శుభ, అశుభ ప్రభావాలు ఏర్పడతాయి. జాతకంలో ఈ గ్రహం శుభస్థానంలో ఏ స్థానంలో ఉంటుందో? దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ బృహస్పతి గ్రహం జాతకంలో శుభస్థానంలో ఉంటే, అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అదే ఈ గ్రహం అశుభ స్థానంలో ఉంటే అనేక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. 

బృహస్పతి గ్రహం చాలా నెమ్మదిగా కదులుతాడు. ఒక రాశి నుంచి మరో రాశివారికి వెళ్లడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. దేవగురు బృహస్పతి డిసెంబర్ 5న కర్కాటకం నుంచి మిథున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తోందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. దీని కారణంగా వీరు అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని పొందుతారని వారంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
సింహ రాశి
బృహస్పతి సంచారం ప్రభావంతో సింహ రాశివారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. వీరికి కెరీర్‌ పరంగా సానుకూల మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు ప్రతి పనిలో గౌరవం కూడా లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి మంచి సపోర్ట్‌ కూడా లభిస్తుంది. కెరీర్‌ పరంగా సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు పోటీ పరీక్షలు రాస్తున్న వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ప్రాజెక్టులతో ఊహించని విజయాలు సాధిస్తారు. 

మేష రాశి
ఈ గ్రహ సంచారంతో మేష రాశివారికి చాలా ప్రయోజనకంగా ఉంటుంది. వీరు అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు గతంలో చేసిన పనుల్లో ఇప్పుడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. దీంతో పాటు ఆర్థిక పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. కుటుంబ సంబంధాలు కూడా బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొత్త వ్యాపారాలు, ప్రయాణాలు చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

మిథున రాశి
బృహస్పతి సంచారంతో మిథున రాశివారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కెరీర్‌ పరంగా కొత్త మలుపుతో ముందుకు వెళ్తారు. దీంతో పాటు కొంతమంది నుంచి మంచి సహారం లభించి.. ఆర్థికంగా లాభాలు కూడా పొందుతారు. విద్యార్థులకు ఈ సమయం గోల్డెన్‌ డేస్‌ కంటే చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా మంచిదిగా భావించవచ్చు.

తులా రాశి
తులా రాశివారికి బృహస్పతి ఎఫెక్ట్‌తో వ్యాపారాల పరంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య జీవితంలో మంచి లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు వైవాహిక జీవితం చాలా మధురంగా ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలు కూడా మరింత బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థికంగా కొన్ని లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే మానసిక ఒత్తిడి కూడా పూర్తిగా తగ్గుతుంది. 

(గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్య వాస్త్ర నిపుణులు అందించిన సమాచారం నుంచి సేకరించింది. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు. అలాగే ఇది కేవలం నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.)

