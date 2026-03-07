Kendra Trikona Raj Yoga: మార్చి 28వ తేదీ వరకు కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ జాక్పాట్..

Kendra Trikona Raj Yoga Effect On Zodiac Telugu: మార్చి 2న శుక్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దీనిని ఒక ప్రత్యేకమైన సంచారంగా భావిస్తారు. శని ఇప్పటికే అదేమైనా రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. అయితే శుక్రుడి రాకతో రెండు గ్రహాలు కలయిక జరిగింది. దీనినే జ్యోతిష్య పరిభాషలో సంయోగంగా పిలుస్తారు. అయితే, ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఏర్పడింది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ యోగం ఏర్పడడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా దీనివల్ల జీవితంలో సౌకర్యాలు పెరగడమే కాకుండా.. కెరీర్లో పురోగతి లభించి, ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. దీంతోపాటు ఈ సమయంలో మూడు రాశుల వారికి చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన లాభాలు చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్..
వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శుక్రుడితో పాటు శని గ్రహం జాతకంలో శుభ స్థానంలో ఉంటే కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగ ప్రభావం అంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాజయోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన సంపాదన అందిస్తుంది. దీంతోపాటు ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలను అందించే అవకాశాలున్నాయి. మార్చి 26వ తేదీ వరకు రెండు గ్రహాలు సంయోగ దశలోనే ఉంటాయి. దీంతో అప్పటివరకు ఆయారాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా పురోగతి లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
మేషరాశి
మేష రాశి వారికి కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగ ప్రభావం అద్భుతమైన ప్రయోజనాలనుందిస్తుంది. ముఖ్యంగా మేషరాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. ఈ సమయంలో కుటుంబ వాతావరణం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే వివాహానికి అర్హులైన వ్యక్తులకు మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతోపాటు భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో కొత్త ఆధార్ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా జీతాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అలాగే అద్భుతమైన పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వ్యాపారవేత్తలకు ఈ సమయంలో లాభాలు రావడం కూడా వస్తాయి. కొంతకాలంగా దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది.
ధనస్సు రాశి
కేంద్ర త్రికోణ రాజయోగ ప్రభావం వల్ల ధనస్సు రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాలు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలను పొందగలుగుతారు. ఆరోగ్యం కూడా చాలావరకు బాగుంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఇళ్లతో పాటు వాహనాలు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా ప్రయోజనాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులను పొందడమే కాకుండా.. అద్భుతమైన ఆనందాన్ని పొందగలుగుతారు..
