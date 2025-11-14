Lakshmi Narayana Raja Yoga Effect: శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశులవారికి గోల్డెన్‌ డేస్‌ ప్రారంభం.!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Lakshmi Narayana Raja Yoga Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీనికి కారణంగానే నవంబర్ 23వ తేది నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 14, 2025, 07:23 PM IST

Lakshmi Narayana Raja Yoga Effect On Zodiac Latest News: ఏదైనా ఒక గ్రహం రాశి సంచారం చేసినప్పుడు ఎంతో కొంతైనా శుభ ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతూ ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాలు ప్రత్యేకమైన నెలల్లో సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. దీనివల్ల ఆయా రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఇదిలా ఉండగా నవంబర్ చివరి నెలలో కూడా  కొన్ని గ్రహాలు ప్రత్యేకమైన కదలికలు చేయబోతున్నాయి. దీని కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. బుధుడు నవంబర్ 23వ తేదీన తులారాశిలోకి ప్రవేశించడం, అదే రాశిలో నవంబర్ 2న శుక్రుడు సంచారం చేయడంతో రెండు గ్రహాలు కలయిక జరుగుతుంది దీనివల్లనే నవంబర్ 23వ తేదీన సాయంత్రం ఏడు గంటలకు ఎంతో శక్తివంతమైన లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం (Lakshmi Narayana Raja Yoga) ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగం కారణంగా ఏయే రాశులవారు ఎలాంటి లాభాలు పొందుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
మేష రాశి 
శుక్ర-బుధ సంయోగంతో లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఏర్పడడం వల్ల మేష రాశివారు సానుకూల ఫలితాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా వీరికి దీర్ఘకాలిక అన్ని అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. అలాగే గతంలో ఉన్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఈ సమయంలో పనులు కూడా సులభంగా ఊపందుకుంటాయి. వైవాహికంగా కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. దీంతో పాటు సంబంధాలు కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి. వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఈ సమయం ఎంతో బాగుంటుంది. దీంతో పాటు కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే వ్యాపారాల పరంగా ఒప్పందాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. 

కుంభ రాశి
శుక్రుడు, బుధుడు కలయిక కారణంగా కుంభ రాశి వారికి కొన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు ఆగిపోయిన ప్రజెక్టులు కూడా సులభంగా ప్రారంభమవుతాయి. దీంతో పాటు వ్యాపారాల పరంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. కెరీర్‌ పరంగా కూడా అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉంటాయి. దీంతో పాటు ఆనందం కూడా పెరుగుతుంది. 

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

తులా రాశి
ఈ రాశివారికి లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం (Lakshmi Narayana Raja Yoga) ఎఫెక్ట్‌తో తులా రాశివారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారికి ప్రమోషన్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు జీతాలు కూడా భారీగా కూడా పెరుగుతాయి. విద్యార్థులకు గతంలో కంటే ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలిగి.. దృష్టి కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు పోటీ పరీక్షలు రాయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో కుటుంబంలో ఆనందం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఆస్తుల్లో పెట్టబడులు పెట్టడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. దీంతో పాటు  ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. 

(నోట్‌: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం నమ్మకాలపై ఆధారడి ఉంటుంది. అలాగే దీనిని జీ న్యూస్ ధృవీకరించదు.)

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

