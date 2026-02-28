English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Mahalakshmi Raja Yoga: మార్చిలో మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు!

Mahalakshmi Raja Yoga: మార్చిలో మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు!

Mahalakshmi Raja Yoga Effect On Zodiac: ఎంతో శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మి రాజయోగం మార్చి నెలలో ఏర్పడబోతోంది. దీని ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా ఈ సమయంలో ఎంతో మేలు జరగబోతోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 28, 2026, 03:45 PM IST

Mahalakshmi Raja Yoga: మార్చిలో మహాలక్ష్మి రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బు!

Mahalakshmi Raja Yoga Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా మార్చు 16వ తేదీ ఒక ప్రత్యేకమైన రోజుగా భావించవచ్చు ఎందుకంటే ఈ రోజున గ్రహాలకు అధిపతిగా భావించే కుజుడు చంద్రుడితో కలిసి ప్రత్యేకమైన యోగాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దీనిని ఎంతో శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. అయితే ఈ యోగం ఏర్పడడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా డబ్బు సంబంధిత సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి..

మహాలక్ష్మి రాజయోగ ప్రభావం మొత్తం 12 రాశుల వారిపై పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా మూడురాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఎంతో మేలు జరగబోతోందట. అలాగే వారికి ఊహించని ధన లాభాలు కూడా కలగబోతున్నాయని వారు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా గతంలో ఎప్పుడూ పొందలేనంత డబ్బును కూడా పొందగలుగుతారు. అయితే ఆ మూడు రాశుల వారికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

ఈ రాశులవారిపై ప్రభావం..
వృషభ రాశి 
ముఖ్యంగా వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది ఎంతో అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. అలాగే ఈ సమయంలో వీరు అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. కొత్త ఉద్యోగాల్లో చేరాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల జీతాలు కూడా భారీగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. వీరు ఈ సమయంలో సొంత కారు లేదా ఇండ్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభించబోతోంది. జీవితంలో పెద్ద మార్పులు రావడమే కాకుండా కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు పొందబోతున్నారు. పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఇది అద్భుతమైన అవకాశం గా భావించవచ్చు. ముఖ్యంగా కుటుంబంలో వస్తున్న అనేక రకాల సమస్యలు పరిష్కారం కాబోతున్నాయి. అలాగే స్నేహితుల నుంచి అద్భుతమైన సహకారం కూడా పొందబోతున్నారు. కొన్ని రకాల పనులు చేసి కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా మెరుగు పడుతుంది.

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సమాజంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా ప్రతి ఒక్కరు విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలాకాలంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు తిరిగి పొందుతారు. అలాగే వ్యాపారాలపరంగా వస్తున్న ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఈ సమయంలో తొలగిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఇది మంచి సమయం కాబోతోంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Malavya YogaMalavya Yoga In AstrologyMahalaxmi Yoga EffectMahalaxmi Yoga News

