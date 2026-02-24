English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malavya Yoga Effect: మార్చి 15న మాలవ్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని గోల్డెన్ డేస్.. విపరీతమైన డబ్బు..

Malavya Yoga Effect: మార్చి 15న మాలవ్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని గోల్డెన్ డేస్.. విపరీతమైన డబ్బు..

Malavya Yoga Effect On Zodiac: మార్చి నెలలో కుంభరాశిలోకి శుక్రుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ సమయంలోనే ఎంతో శక్తివంతమైన మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి మార్చి 15వ తేదీ నుంచి అనుకున్న పనులు ఎంతో సింపుల్ గా జరిగిపోతాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 24, 2026, 10:56 AM IST

Malavya Yoga Effect: మార్చి 15న మాలవ్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని గోల్డెన్ డేస్.. విపరీతమైన డబ్బు..

Malavya Yoga Effect On Zodiac Telugu: మార్చి 2026లో అనేక గ్రహాలు కదలికలు చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాలు అరుదైన నక్షత్రాల్లోకి ప్రవేశించబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో శుక్రుడులాంటి అద్భుతమైన గ్రహం కదలికలు జరపడం విశేషం.. ముఖ్యంగా మార్చి రెండవ తేదీన శుక్రుడు కుంభరాశి నుంచి బయలుదేరి.. మీనరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ సమయంలోనే ఎంతో శుభప్రదమైన మాలవ్య రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. మార్చి 15వ తేదీన సూర్యుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు అక్కడ సూర్యుడు, శుక్రుడు, శని గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది. ఇక ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన త్రిగ్రహి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. హోలీ సమయంలో ఈ గ్రహ కలయికల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. ఆర్థికంగా ఎంతో మేలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

ఈ రాశులవారికి ఊహించని రాశి ఫలాలు:
వృషభ రాశి 
ముఖ్యంగా శుక్రుడు సంచార ఫలితంగా వృషభ రాశి వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. వీరికి శుక్రుడు ఉన్నత స్థానంలో ఉండడం వల్ల ఎన్నో రకాల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. మార్చి నెలలో అద్భుతమైన పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు.. ఈ సమయంలో విస్తరణలు కూడా జరుగుతాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభించడంతో.. కుటుంబంలో ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. సన్నిహితుల సపోర్టుతో అన్ని రంగాల్లో బాగా రాణించగలుగుతారు. 

మిథున రాశి 
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో అత్తిక స్థితి చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. పనుల్లో పాల్గొనే వ్యక్తులకు సృజనాత్మకత కూడా పెరుగుతుంది. గరిష్ట స్థాయిలో లాభాలు కూడా పొందుతారు. పనుల్లో ప్రశంసలు లభించడమే కాకుండా.. సామాజిక హోదా కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధిస్తారు.

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.. పోటీ పరీక్షలు రాయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో మంచి జ్ఞానంతో.. పరీక్షలు రాసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబంలో శుభ సంఘటనలు ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయి. కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొత్తగా ఏవైనా పనులు ప్రారంభించడం వల్ల అనుకున్న విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. దీంతోపాటు ఆర్థికంగా చాలా మేలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

కుంభరాశి 
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శుక్రుడు ప్రభావంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే సామర్థ్యం కూడా విపరీతంగా పెరిగి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ముందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కార్యాలయాల్లో కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా గుర్తింపు పొందగలుగుతారు. విదేశీ వ్యాపారాలు చేస్తున్న వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆరోగ్య పరిస్థితిని కూడా కొంతవరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

