Mercury Retrograde 2026: వక్రమార్గంలోకి బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభం.. ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి వరకు డబ్బే, డబ్బు!

Mercury Retrograde 2026 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బుధుడిని జ్ఞానంతో పాటు తెలివితేటలు తీర్పుకు చిహ్నంగా చెప్పుకుంటారు. ఇలాంటి గ్రహం తిరోగమనంలోకి మారినప్పుడు అన్ని రాశుల వారిపై ఎంతో కొంత ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారు పాత నిర్ణయాలను పునరాలోచించే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అంతేకాకుండా డబ్బు పరంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. బుధ గ్రహం తిరోగమన ప్రభావంతో ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో శక్తి పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ నుంచి బుధుడు తిరోగమన స్థితిలోకి మారబోతున్నాడు. అప్పటినుంచి రాబోయే నెల మార్చి వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా ఆందోళన కూడా తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ తిరోగమన ప్రభావంతో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో తెలుసుకోండి.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్ఫాట్!
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో వీరు ఖచ్చితమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బుధుడి ప్రభావంతో పాత వ్యాపారాలనుంచి డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. దీంతోపాటు కొత్త ఆదాయ మార్గాలు కూడా తెరుచుకుంటాయి. అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. కొత్త వరంగల్ కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. డబ్బు మీ చేతుల్లోకి వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఖర్చులు కూడా ఊహించని స్థాయిలో తగ్గిపోతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు చాలావరకు పరిష్కారం అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కన్యరాశి
కన్యరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. విద్యతోపాటు తెలివితేటలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఎలాంటి పనులు చేసిన కొత్త ఆదాయ వనరులు లభిస్తాయి. ఆందోళన కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయి.. మానసికంగా మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. జీవితంలో ఊహించని స్థాయికి ఎదుగుతారు.
తులారాశి
తులారాశి వారికి ఆలోచన స్థాయి కూడా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా మరిచిపోయిన పనులు తిరిగి మళ్లీ చేయగలుగుతారు. కొంత మొత్తంలో డబ్బు కూడా లభించే అవకాశాలున్నాయి. దీనివల్ల కొన్ని రకాల ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఎన్నో దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఉన్న వ్యక్తులకు కాస్త పరిష్కారం లభిస్తుంది.
కుంభరాశి
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కెరీర్ పరంగా మంచి ప్రణాళికలు కూడా పొందుతారు. ఐటి డేటా రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు దిగుమతులు క్రమంగా పెరిగి.. డబ్బు సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఎన్నో రకాల సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!
Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook