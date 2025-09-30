English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mercury Transit: దసరా మరుసటి రోజే శుక్రుడు రాశిలోకి బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు..

Mercury Transit Effect On Zodiac: దసరా నవరాత్రుల తర్వాత తులా రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. అయితే, శుక్రుడి రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తారు. దీంతో ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అనుకున్న ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 30, 2025, 10:45 AM IST

Trending Photos

Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
6
Singer Sunitha pregnancy
Singer Sunitha: 46 ఏళ్ల వయసులో సింగర్ సునీత ప్రెగ్నెంట్..!
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
7
govt employees
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
5
Niharika
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
5
Saddula Bathukamma 2025
Saddulu 2025: సద్దుల బతుకమ్మపై సందిగ్ధం.. సోమవారమా? మంగళవారమా? ప్రభుత్వ ఆదేశాలు..
Mercury Transit: దసరా మరుసటి రోజే శుక్రుడు రాశిలోకి బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు..

Mercury Transit Effect On Zodiac Telugu: దసరా నవరాత్రుల తర్వాత బుధుడు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాడు.. ఈ గ్రహం అక్టోబర్ 3న తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. తెలివితేటలు వాక్చాతుర్యానికి సూచికగా భావించే ఈ గ్రహం సంచారం చేయడంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని స్థాయిలో తెలివితేటలు పెరిగి.. ప్రేమ సృజనాత్మకత మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహం శుక్రుడు పాలించే రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి సానుకూలమైన ప్రభావాలు ఏర్పడడం ప్రారంభమౌతాయి. ముఖ్యంగా తులా రాశిలోకి బుధుడు ప్రవేశించడం వల్ల కెరీర్, విద్యా పరంగా అనుకున్న ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా బుధుడు 23 రోజులపాటు తులా రాశిలోనే ఉండడం వల్ల ఆయా రాశుల వారికి అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా ఈ సమయంలో కలిసి రాబోతోంది. అలాగే బుధుడి సంచారం వల్ల ఈ మూడు రాశుల వారికి చాలా మేలు జరగబోతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి బుధుడి సంచారం కారణంగా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో అనేక రంగాల్లో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్టు కూడా ఈ సమయంలో రూపొంది ఉంటాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న మీనరాశుల వారికి పదోన్నతులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే వీరు ఈ సమయంలో కొత్త ఒప్పందాలు కూడా చేసుకుంటారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారవేత్తలు ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టి ఊహించని లాభాలు పొందగలిగే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. కెరీర్ సంబంధిత జీవితంలో కూడా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. 

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అలాగే వ్యక్తులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకున్న లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. దీంతోపాటు నిలిచిపోయిన డబ్బు కూడా తిరిగి వస్తుంది. ముఖ్యంగా దూర ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల ఈ సమయంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. సాధ్యమైనంతవరకు సమయంలో వరకు వీరు కష్టపడి పనిచేయడం మంచిది.

Also Read: Kul Deepak Yog Effect: కుల దీపక్ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన, దిమ్మ తిరిగే ధన లాభాలు..

మేషరాశి 
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా బుధుడి సంచార ప్రభావం వల్ల చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో వాక్చాతుర్యం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. జీవితంలో అన్ని రకాల మార్పులు సంభవించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం కూడా పెరిగి.. కార్యాలయాల్లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభించి మంచి లాభాలు పొందుతారు..

Also Read: Kul Deepak Yog Effect: కుల దీపక్ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన, దిమ్మ తిరిగే ధన లాభాలు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Sun TransitSun Transit 2025Sun Transit In Leo 2025Sun Transit August 2025

Trending News