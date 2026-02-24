English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Rahu Effect: ఏప్రిల్ 3 వరకు రాహువు ఊహించని ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బే, డబ్బు..

Rahu Effect: ఏప్రిల్ 3 వరకు రాహువు ఊహించని ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బే, డబ్బు..

Rahu Effect On Zodiac: ఏప్రిల్ 15వ తేదీ వరకు రాహువు ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పేదవారు కూడా ధనవంతులయ్యే అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని పొందబోతున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి లభించబోతోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 24, 2026, 06:31 PM IST

Rahu Effect: ఏప్రిల్ 3 వరకు రాహువు ఊహించని ఎఫెక్ట్.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బే, డబ్బు..

Rahu Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువు గ్రహాన్ని అత్యంత ప్రమాదకరమైన నీడ గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అంతేకాకుండా ఈ గ్రహాన్ని శనికి నీడ గ్రహంగా కూడా చెప్పుకుంటారు. ఇది 9 గ్రహాల్లో అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా భావిస్తారు. జాతకంలో రాహువు  శుభ స్థానంలో ఉంటే ఏమి కోరుకుంటే, అది జరుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ గ్రహం శుభ ప్రభావం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు పేదవారు కూడా ధనవంతులవుతారు. అంటే అంతటి ప్రత్యేకత వేరే గ్రహానికి దేనికి లేదు. అయితే, రాహువు త్వరలోనే ప్రత్యేకమైన కదలికలు జరపబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 15వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి మంచి స్థానంలో ఉండబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఆయారాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరగబోతోంది. ముఖ్యంగా రాహువు ప్రభావంతో మూడురాశుల వారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో కలిసి రాబోతోంది. 

ఈ రాశులవారిపై రాహువు ఎఫెక్ట్‌:
మిథున రాశి 
రాహువు ప్రభావంతో మిథున రాశి వారికి విధిరాత పూర్తిగా మారబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరికి అదృష్టం విపరీతంగా లభించబోతోంది. దీనివల్ల వీరు ఎన్నో రకాల లాభాలు పొందబోతున్నారు. అలాగే ఆధ్యాత్మికత వైపు మొగ్గుచూపే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో వీరు సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కొంతమంది విదేశాలు వెళ్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగుండడమే కాకుండా కుటుంబ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

కన్య రాశి 
కన్య రాశి వారికి రాహువు గ్రహ కదలికలతో జీవితాల్లో అనేక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభించబోతోంది. అలాగే సవాళ్ల నుంచి కూడా పరిష్కారం లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ముఖ్యమైన మార్పులు కూడా సంభవిస్తాయి. ఉద్యోగాలతో పాటు ఉన్నత విద్య కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు మంచి జరుగుతుంది. అలాగే అదృష్టం కూడా అద్భుతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఖర్చులపై తగ్గినప్పటికీ ఆర్థిక అంశాలు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో ఇతరులకు ఇచ్చిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. కెరీర్లో పెద్దపెద్ద మార్పులు కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సమయంలో ఉద్యోగాలు కూడా మారడం వల్ల కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

కుంభరాశి 
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రాహువు ప్రభావంతో పెద్దపెద్ద మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు చాలావరకు బాగుండబోతున్నాయి. శని ప్రభావం వల్ల వస్తున్న సమస్యలు కూడా రాహు ప్రభావం వల్ల కాస్త ఉపశమనం కలగవచ్చు. దీంతోపాటు గత కొన్ని సంవత్సరాలనుంచి ఎదుర్కొంటున్న తీవ్ర సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే గత కొన్ని ఏళ్ల నుంచి అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి ఈ సమయంలో కాస్త ఉపశమనం కూడా కరుగుతుంది. ఇక ఈ సమయంలో తప్పకుండా కష్టపడి పని చేసే అంశాలపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

