Rahu - Ketu Effect: రాహువు - కేతువు గ్రహాలు ఒకేసారి ఊహించని మార్పు.. 4 రాశుల వారికి జీవితంలో అతిపెద్ద గుడ్ న్యూస్!

Rahu - Ketu Effect On Zodiac Telugu: గ్రహసంచారాలు జాతకంలో కీలకమైన ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. అందుకే వీటికి ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన గ్రహాలు సంచారం చేసినప్పుడు అన్ని రాశుల వారిపై ఆశుభ శుభ ఫలితాలు పడుతుంటాయి. ముఖ్యంగా రాహువు, కేతువు లాంటి గ్రహాలు జాతకం పై ప్రభావం చూపితే జీవితంలో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ గ్రహాలు బలహీన స్థానంలో ఉంటే వ్యక్తి వివిధ రకాల వ్యాధులతో బాధపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తాయి. కాబట్టి ఈ రెండు గ్రహాలు జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కీలకమైనవిగా భావిస్తారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో రాహువుతో పాటు కేతువు గ్రహాన్ని చాయాగ్రహాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఇవి మానవ జీవితంపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ రెండు గ్రహాలు వ్యక్తుల జాతకాల్లో శుభస్థానంలో ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదు. అంతేకాకుండా ఎన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న అఖండ విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అలాగే బిచ్చగాళ్లు కూడా ధనవంతులయ్యే అవకాశాలుంటాయి. అలాంటిది ఈ రెండు గ్రహాలు మార్చి 29వ తేదీన మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాయి.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మేషరాశి
ముఖ్యంగా మేష రాశి వారికి రాహువు కేతు గ్రహాల సంచారం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గే అవకాశాలు కనిపి. అంతేకాకుండా సంభాషణ మరింత ఆహ్లాదకరంగా మారే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన ఇతరులు చాలా ఆకర్షతులయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఊహించని మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఏమైనా వస్తువులు అమ్మకానికి ఇదే అనుకూలమైన సమయం గా భావించవచ్చు. దీంతోపాటు చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ ఈ సమయంలో పరిష్కారం అవుతాయి. సంబంధాలు కూడా ఇతరులతో బలోపేతం అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి రాహువు కేతువు సంచారం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరు శత్రువులపై విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక లాభాలు కలగడమే కాకుండా మంచి మంచి అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలు జీవితంలో ఆనందాన్ని అందిస్తాయి. అంతేకాకుండా కుట్ర దారులు మీకు దూరంగా ఉండగలుగుతారు..
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో సంపాదన విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే వీరు ఎంతో సులభంగా సంపాదనను కూడబెట్టుకోగలుగుతారు. ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా తగ్గే అవకాశాలు. దీంతోపాటు విపరీతంగా బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. వీరికి ప్రేమ సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆమోదంతో ప్రేమ పెళ్లిలు జరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు.
