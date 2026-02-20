English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rahu - Ketu Transit: రాహువు - కేతువు పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. మార్చి నుంచి ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ జాక్పాట్.. అబ్బబ్బ ఊహించని డబ్బు!

Powerful Rahu - Ketu Transit On Zodiac: రాహువు కేతువు గ్రహాల సంచార ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా మార్చి 29వ తేదీ నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు మేలు జరుగుతుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 20, 2026, 11:27 AM IST

Rahu - Ketu Transit: రాహువు - కేతువు పవర్‌ఫుల్ ఎఫెక్ట్.. మార్చి నుంచి ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ జాక్పాట్.. అబ్బబ్బ ఊహించని డబ్బు!

Powerful Rahu - Ketu Transit On Zodiac Telugu: రాహు కేతు గ్రహాలను జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత దుష్ట గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు అయితే ఇలాంటి రెండు గ్రహాలు త్వరలోనే వాటి గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాయి ముఖ్యంగా రెండు గ్రహాలు ఒకే రోజున తమ గమనాన్ని మార్చుకోవడం విశేషం.. అయితే మార్చి 29వ తేదీన కుజుడు మాఘ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు ఆ తర్వాత రాహు గ్రహం శతభిషా నక్షత్రం లోని రెండో పాదంలోకి సంచారం చేయబోతోంది.  ఈ కదలికలతో నాలుగు రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికలు పూర్తిగా నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అదృష్టం పేరు రాబోతోంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి అనుకున్న పనులు విజయాలతో పాటు డబ్బు కూడా లభిస్తుంది. ఇక కొన్ని రకాల తీవ్ర సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
మేషరాశి 
మేష రాశి వారికి రాహు కేతు గ్రహాల సంచారంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అలాగే వీరు తమ అద్భుతమైన ఆలోచనలతో ముందుకెళ్తారు. కుటుంబంలో ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

మిధున రాశి 
మిథున రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు కొత్త ఆస్తులు కొనుగోలు చేయడమే కాకుండా.. భారీ ధన లాభాలు పొందుతారు. కోర్టు కేసుల నుంచి ఉపశమనం కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా మీ మనసు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అద్భుతమైన ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

వృశ్చిక రాశి 
వృశ్చిక రాశి వారికి రాహువు కేతువు సంచారం చేయడంతో చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు శత్రువులపై అద్భుతమైన విజయాల సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పొదుపు పెట్టుబడిల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందగలుగుతారు. అలాగే ప్రేమ సంబంధాలు చాలా వరకు బలోపేతం అవుతాయి. కుట్ర దారుల నుంచి విముక్తి పొందుతారు.

మీన రాశి 
మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సంపాదన విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు సంపాదన కూడా పెట్టుకోగలుగుతారు. ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రేమ సంబంధాల్లో పెద్ద పెద్ద విభేదాలు కొనసాగుతున్న వ్యక్తులకు హస్త పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఐక్యంతో... ఈ రాశి వారు ధైర్యంగా ముందుకెళ్తారు.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

