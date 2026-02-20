Powerful Rahu - Ketu Transit On Zodiac Telugu: రాహు కేతు గ్రహాలను జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత దుష్ట గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు అయితే ఇలాంటి రెండు గ్రహాలు త్వరలోనే వాటి గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాయి ముఖ్యంగా రెండు గ్రహాలు ఒకే రోజున తమ గమనాన్ని మార్చుకోవడం విశేషం.. అయితే మార్చి 29వ తేదీన కుజుడు మాఘ నక్షత్రంలోకి సంచారం చేస్తాడు ఆ తర్వాత రాహు గ్రహం శతభిషా నక్షత్రం లోని రెండో పాదంలోకి సంచారం చేయబోతోంది. ఈ కదలికలతో నాలుగు రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కోరుకున్న కోరికలు పూర్తిగా నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అదృష్టం పేరు రాబోతోంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి అనుకున్న పనులు విజయాలతో పాటు డబ్బు కూడా లభిస్తుంది. ఇక కొన్ని రకాల తీవ్ర సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి.
ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
మేషరాశి
మేష రాశి వారికి రాహు కేతు గ్రహాల సంచారంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అలాగే వీరు తమ అద్భుతమైన ఆలోచనలతో ముందుకెళ్తారు. కుటుంబంలో ఆనందం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మిధున రాశి
మిథున రాశి వారికి ఆర్థిక పరిస్థితులు ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు కొత్త ఆస్తులు కొనుగోలు చేయడమే కాకుండా.. భారీ ధన లాభాలు పొందుతారు. కోర్టు కేసుల నుంచి ఉపశమనం కూడా పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా మీ మనసు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో అద్భుతమైన ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి రాహువు కేతువు సంచారం చేయడంతో చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరు శత్రువులపై అద్భుతమైన విజయాల సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పొదుపు పెట్టుబడిల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందగలుగుతారు. అలాగే ప్రేమ సంబంధాలు చాలా వరకు బలోపేతం అవుతాయి. కుట్ర దారుల నుంచి విముక్తి పొందుతారు.
మీన రాశి
మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సంపాదన విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరు సంపాదన కూడా పెట్టుకోగలుగుతారు. ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రేమ సంబంధాల్లో పెద్ద పెద్ద విభేదాలు కొనసాగుతున్న వ్యక్తులకు హస్త పరిష్కారం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఐక్యంతో... ఈ రాశి వారు ధైర్యంగా ముందుకెళ్తారు.
