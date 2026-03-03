English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Saturn and Sun: 30 ఏళ్ల తర్వాత శని, సూర్యుడి కలయిక.. ఈ రాశులవారికి అద్భుతమైన ధనయోగం!

Saturn and Sun: 30 ఏళ్ల తర్వాత శని, సూర్యుడి కలయిక.. ఈ రాశులవారికి అద్భుతమైన ధనయోగం!

Saturn and Sun conjunction Effect On Zodiac: చాలా ఏళ్ల తర్వాత మీన రాశిలో శని, సూర్య గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది.. అయితే, 30 ఏళ్ల తర్వాత ఈ అరుదైన యాదృచ్ఛికం జరగడానికి విశేషం. అయితే ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలపడే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 3, 2026, 11:21 AM IST

Trending Photos

Dhan Shakthi Raja yoga: కుజ శుక్ర కలయికతో అద్భుతమైన ధనశక్తి యోగం.. 3 రాశులకు లక్కీ జాక్ పాట్..
5
Kuja Shukra Raja Yoga
Dhan Shakthi Raja yoga: కుజ శుక్ర కలయికతో అద్భుతమైన ధనశక్తి యోగం.. 3 రాశులకు లక్కీ జాక్ పాట్..
Lunar Eclipse Tomorrow: రేపే చంద్రగ్రహణం.. ఏ టైమ్‌కు మొదలవుతుందంటే..?
6
Lunar Eclipse Tomorrow
Lunar Eclipse Tomorrow: రేపే చంద్రగ్రహణం.. ఏ టైమ్‌కు మొదలవుతుందంటే..?
Shia Muslim population in the world: ప్రపంచ జనాభాలో షియా ముస్లింలు ఎంతమంది? ఇండియాలో వీరి ప్రభావం ఎంత?
13
Shia Muslims
Shia Muslim population in the world: ప్రపంచ జనాభాలో షియా ముస్లింలు ఎంతమంది? ఇండియాలో వీరి ప్రభావం ఎంత?
Crude Oil Crisis: ముంచుకొస్తున్న చమురు ముప్పు.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కలకలం.. భారీగా పెరగనున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..!!
6
India oil crisis
Crude Oil Crisis: ముంచుకొస్తున్న చమురు ముప్పు.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కలకలం.. భారీగా పెరగనున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..!!
Saturn and Sun: 30 ఏళ్ల తర్వాత శని, సూర్యుడి కలయిక.. ఈ రాశులవారికి అద్భుతమైన ధనయోగం!

Saturn and Sun conjunction Effect On Zodiac Telugu: గ్రహాలకు అధిపతిగా చెప్పుకునే శని ప్రస్తుతం మీన రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. మార్చిలో సూర్యుడు కూడా ఈ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీంతో శనితో పాటు గ్రహాలకు రాజుగా భావించే సూర్యుడి కలయిక జరుగుతుంది. 30 ఏళ్ల తర్వాత మీనరాశిలో తండ్రి కొడుకుల అరుదైన కలయిక జరగడం విశేషమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సంయోగం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఉన్న కొన్ని గ్రహాలను చాలా వరకు ప్రభావితం చేస్తుంది. సూర్యుడు శని సంయోగం వల్ల మూడు రాశుల్లో జన్మించిన వ్యక్తులకు విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. జీవితాల్లో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం కూడా ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా అదృష్టం సూర్యుడిలా ప్రకాశిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మీనరాశిని బృహస్పతి పరిపాలిస్తాడు. అలాంటి గ్రహంలో సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల అరుదైన రాజయోగాలు కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయట.. సూర్యుడు మార్చి 14వ తేదీన 8 గంటల సమయంలో కుంభం నుంచి మీనరాశిలోకి నేరుగా వెళ్ళబోతున్నాడు. దీంతో ఆ రోజునే శని గ్రహంతో కలయిక జరుగుతుంది. ఈ కలయిక కారణంగా క్రింది రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరగబోతోంది. 

ఈ రాశులవారికి లాభాలే లాభాలు:
వృషభ రాశి 
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని, సూర్య గ్రహాల కలయిక అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతోందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారవేత్తలు ఈ సమయంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. కెరీర్లో మంచి ప్రశంసలు కూడా లభించబోతున్నాయి. అలాగే ఖ్యాతి కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో అద్భుతమైన శక్తి లభించి.. కొన్ని రకాల పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. కుటుంబ సభ్యుల సపోర్టుతో అనుకున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని సూర్య ప్రభావంతో ఈ సమయం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక ప్రవాహం విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఈ సమయంలో మరింత మెరుగుపడి సంపాదన విపరీతంగా పెరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామి నుంచి సపోర్టు లభించి కొన్ని రకాల పనులు సింపుల్గా చేయగలుగుతారు. అలాగే కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ముఖ్యంగా విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

కుంభరాశి 
కుంభ రాశి వారికి సూర్య శని ప్రభావంతో మంచి ఫలితాలు రావడం ప్రారంభం అవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో సానుకూలమైన శక్తి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే పనులపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల కొన్ని రకాల అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. ముఖ్యంగా మానసిక ఆరోగ్యంగా కూడా మెరుగుపడుతుంది. ఎప్పటినుంచో అనేక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం కాస్త పరిష్కారం అందించబోతోంది. అలాగే తీవ్ర సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి..

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Sun SaturnSun Saturn EffectSun Saturn ZodiacSun Saturn Effect NewsSun Saturn News

Trending News