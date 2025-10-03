Saturn And Venus Effect: దీపావళి ముందే బలపడబోతున్న శని, శుక్ర గ్రహాలు.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని లాభాలు..

Powerful Saturn And Venus Effect On Zodiac: ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 20వ తేదీన దీపావళి వస్తుంది. దీనికి ముందే శని శుక్ర గ్రహాలు ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతున్నాయి. దీనివల్ల మొత్తం ఐదు రాశుల వారిపై ప్రత్యక్షమైన ప్రభావం పడబోతోంది. ముఖ్యంగా కర్మలను ప్రసాదించే శని శక్తివంతమైన ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు శని మీన రాశిలో తిరోగమన దిశలో ఉన్నాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై మరింత ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఐదు రాశుల వారికి ఎప్పుడూ ఊహించని లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా అదృష్టం సహకరించి.. విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా కలిసి రాబోతోంది.
మకర రాశి
శని ప్రత్యేకమైన ప్రభావం వల్ల మకర రాశి వారికి ఎన్నో రకాల సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాల్లో గణనీయమైన లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరు ఈ సమయంలో కొత్త కొత్త అవకాశాలు పొందుతారు. పనుల్లో వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోతాయి.
మేష రాశి
దీపావళికి ముందు శుక్ర శని గ్రహాల శక్తివంతమైన ప్రభావంతో మేషరాశి వారికి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి పుష్కలమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. కొత్త ఆదాయ వనరులు లభించడమే.. కాకుండా ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. వీరు కోరుకుంటున్న కోరికలు కూడా ఎంతో సులభంగా నెరవేరుతాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి అద్భుతమైన అవకాశాలు లభించడమే కాకుండా ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. దీంతోపాటు కొత్త ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే సమాజంలో గౌరవం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!
కుంభరాశి
కుంభరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శని శక్తివంతమైన ప్రభావం పడబోతోంది. దీనివల్ల వీరు ఎన్నో ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి ధైర్యం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. వ్యాపారాల్లో లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా బోలెడు లాభాలు పొందుతారు. ఎప్పటినుంచో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారం అవుతాయి. దీంతోపాటు ఆదాయం కూడా మెరుగు పడుతుంది.
మీన రాశి
మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శని శుక్రుల శక్తివంతమైన ప్రభావం విశేషమైన ప్రయోజనాలను కలిగించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి శత్రువుల బాధ నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. అలాగే పనుల్లో వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా తొలగిపోతాయి. ఇక ఈ సమయంలో వీరు కొత్త వాహనాలతో పాటు ఆస్తులు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. దీంతోపాటు ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook