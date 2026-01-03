English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shukraditya Raja Yoga: పవర్‌ఫుల్ శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి అపారమైన సంపదను అందించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Shukraditya Raja Yoga Horoscope: శుక్రాదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా కలిసి రావడమే కాకుండా ఉద్యోగాలపరంగా ప్రమోషన్స్ లభించబోతున్నాయి. అలాగే వీరికి కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 3, 2026, 01:43 PM IST

Shukraditya Raja Yoga: పవర్‌ఫుల్ శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి అపారమైన సంపదను అందించబోతున్న లక్ష్మీదేవి..

Shukraditya Raja Yoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన మంచి గ్రహాల్లో శుక్రుడు ఒకటి. ఈ గ్రహాన్ని సంపదతో పాటు ప్రతిష్ట విలాసవంతం వైవాహిక జీవితానికి సూచికగా పరిగణిస్తారు. అందుకే ఈ గ్రహం జాతకంలో మంచి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తులకు ఎల్లప్పుడూ మేలు జరుగుతూనే ఉంటుంది. అలాగే ప్రభుత్వ రంగాల్లో కూడా ఉద్యోగాలు సులభంగా సాధించగలుగుతారు. అలాంటి ఈ గ్రహం సూర్యుడుతో కలవడం చాలా శుభ్రమని కొంతమంది జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన శుక్రాదిత్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడింది. 

జాతకంలో శుక్రాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడడం చాలా శుభ్రతమైందిగా భావిస్తారు. అయితే, శుక్రుడితోపాటు సూర్యగ్రహం మకర రాశిలో సంచారం చేస్తాయి. దీని కారణంగానే ఈ యోగం ఏర్పడింది. ఈ శక్తివంతమైన యోగం కొన్ని జీవితాలపై సానుకూలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలతో పాటు వ్యాపారాల పరంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికంగా కూడా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

ధనస్సు రాశి 
శుక్రాదిత్య రాజయోగం వల్ల ధనస్సు రాశి వారికి చాలా బాగుంటుంది. వీరికి ఆర్థిక స్థితిలో మెరుగుపడడమే కాకుండా.. ఇతరుల నుంచి పొందాల్సిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందుతారు. అంతేకాకుండా బాకీ ఉన్న డబ్బులు కూడా తిరిగి చెల్లిస్తారు. అలాగే కొత్త ఆదాయ రంగాలు సృష్టించగలుగుతారు. దీంతోపాటు ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఊహించని పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

మీన రాశి 
మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో కెరీర్ కూడా చాలా బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఉద్యోగాల్లో కొత్త బాధ్యతలు కూడా పొందగలుగుతారు. మంచి మంచి ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా.. వ్యాపారాల్లో గొప్ప లాభాలు పొందగలుగుతారు. అనుకోకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా సంపాదించగలుగుతారు.

మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో పెద్ద నెట్వర్క్ తో కనెక్షన్ కూడా ఏర్పడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇవన్నీ సానుకూలమైన ఫలితాలకు దారి తీస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే స్నేహితుల నుంచి సహకారం కూడా పొందగలుగుతారు. ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారం కావడమే కాకుండా.. భారీ మొత్తంలో డబ్బులు చేతుల్లోకి వస్తాయి. దీనివల్ల సంపాదన కూడా పెరుగుతుంది.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

తులారాశి 
తులారాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా జీవితంలో ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. శుక్రుడి ప్రభావంతో ఇల్లతోపాటు కార్లు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ జీవితంలో శాంతి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. జీవితంలో సమతుల్యత కూడా లభిస్తోంది. ఉద్యోగాల్లో మార్పులు కూడా వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. మానసిక ఆరోగ్యం కూడా చాలావరకు మెరుగుపడబోతోంది.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

