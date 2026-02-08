English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Siddhi Yoga: ఈ రోజే సిద్ది యోగంతో పాటు రవి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం రెట్టింపు.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!

Siddhi Yoga: ఈ రోజే సిద్ది యోగంతో పాటు రవి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం రెట్టింపు.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!

Siddhi Yoga In Astrology: ఈ ఆదివారం సిద్ధియోగంతో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన రవి యోగం కూడా ఏర్పడింది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఈ రోజు నుంచి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు కలిసి రాబోతోంది. అనుకున్న పనుల్లో ఊహించని ధన లాభాలు పొందుతారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 8, 2026, 11:13 AM IST

Trending Photos

Curd For Weight Loss: పెరుగు బదులు పెరుగులాగే ఉండే ఇది తింటే బరువు తగ్గడం చాలా సులభం..!
4
Greek Yogurt Weight Loss
Curd For Weight Loss: పెరుగు బదులు పెరుగులాగే ఉండే ఇది తింటే బరువు తగ్గడం చాలా సులభం..!
PNR: రైలు.. ఫ్లైట్‌ టిక్కెట్‌లపై ఉండే పీఎన్‌ఆర్‌ అర్థం ఏంటి? దీంతో ఏం ఉపయోగం తెలుసా?
6
PNR full form meaning
PNR: రైలు.. ఫ్లైట్‌ టిక్కెట్‌లపై ఉండే పీఎన్‌ఆర్‌ అర్థం ఏంటి? దీంతో ఏం ఉపయోగం తెలుసా?
Gajakesari RajaYogam: గజకేసరి రాజయోగంతో పాటు అరుదైన ఈ యోగంతో ఈ రాశుల వారికి పంట పండినట్టే.. డబ్బే డబ్బు..
6
Gajakesari Yoga
Gajakesari RajaYogam: గజకేసరి రాజయోగంతో పాటు అరుదైన ఈ యోగంతో ఈ రాశుల వారికి పంట పండినట్టే.. డబ్బే డబ్బు..
Pranitha Subhash: పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబుతో సినిమాలు..అయినా ఛాన్సులు నిల్..ఎవరా బ్యూటీ!
7
Pranitha Subhash
Pranitha Subhash: పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబుతో సినిమాలు..అయినా ఛాన్సులు నిల్..ఎవరా బ్యూటీ!
Siddhi Yoga: ఈ రోజే సిద్ది యోగంతో పాటు రవి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం రెట్టింపు.. ఇక డబ్బే, డబ్బు!

Siddhi Yoga Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ఈ ఆదివారం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే చంద్రుడు తులా రాశిలోకి సంచరించడం.. బుధుడు ఈ రోజే కదలికలు జరపడం వల్ల ఎంతో శక్తివంతమైన సిద్ధియోగం ఏర్పడింది. అన్ని యోగాలతో పోలిస్తే.. దీనిని ఎంతో శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. కాబట్టి దీని ప్రభావం మొత్తం అన్ని  రాశుల వారిపై పడుతుంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఇదే సమయంలో సర్వార్ధ సిద్ధ యోగంతో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన రవి యోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆయా రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలిగి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశులవారికి డబ్బే, డబ్బు!
మేషరాశి 
ఈ ఆదివారం నుంచి మేష రాశి వారికి అంతా బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి నైపుణ్యం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు కూడా చాలా వరకు లాభసాటిగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొని విశేషమైన ప్రతిభ కనబరిచితారు.. అలాగే స్నేహితులతో పాటు సహుద్యోగుల నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఎలాంటి పనులు చేసిన చాలావరకు ఆదాయాన్ని పొందుతారు. ప్రేమ జీవితం కూడా ఎంతో లాభసాటిగా మారుతుంది. తల్లిదండ్రుల నుంచి ప్రోత్సాహకాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా ఆనందంగా కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. 

మిథున రాశి 
ఈ ఆదివారం నుంచి మిథున రాశి వారికి ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యం విపరీతంగా పెరిగి సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్ట లభిస్తాయి. అలాగే కుటుంబ జీవితంలో గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. చాలాకాలం పరిష్కారం కాని పనులు కూడా ఈ సమయంలో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. పిల్లలతో సమయం గడపడం వల్ల కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఇతర విలాసవంతాలను పొందే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి ఈ సమయంలో విపరీతంగా గౌరవం పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కృషికి తగ్గ ప్రతిఫలం కూడా లభించబోతోంది. అలాగే కెరీర్ పరంగా అదృష్టం కూడా సహకరించబోతోంది. తెలివితేటలు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల ఎలాంటి పనులు చేసిన అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. స్నేహితుల నుంచి సహకారం లభిస్తుంది. ఎలాంటి కోరికలు కోరుకున్నప్పటికీ ఈ సమయంలో అవి నెరవేర్చుకునే దిశగా పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా లాభసాటిగా మారుతుంది. అద్భుతమైన పనులు చేసిన ఈ సమయంలో మంచి లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు మెరుగుపడబోతోంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Siddhi YogaSiddhi Yoga 2026Siddhi Yoga 2026 EffectSiddhi Yoga EffectSiddhi Yoga Zodiac

Trending News