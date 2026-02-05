Sun Transit 2026: ఫిబ్రవరి 13న మహా అద్భుతం.. ఈ 6 రాశులవారికి ధనవంతులు చేయబోతున్న సూర్య గ్రహం!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sun Transit 2026: ఫిబ్రవరి 13న కుంభంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. శని పాలించే రాశిలోకి వెళ్లడం వల్ల ఈ కింది రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి మంచి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 5, 2026, 10:22 AM IST

Sun Transit 2026 Effect On Zodiac: ఫిబ్రవరి 13న తేది జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో సూర్యుడు మకరం నుంచి శని పాలించే కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ సంచారంతో కెరీర్‌, వ్యాపారాల పరంగా కొన్ని రాశులవారి జీవితాలపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా సూర్యుడి ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో వృత్తి, వ్యాపారాల పరంగా కొత్త కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఎన్నడు పొందలేని అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అయితే, ఈ సమయం ఏయే రాశివారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌:
తుల రాశి
తుల రాశి వారికి ఈ సమయంలో బోలెడు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా మీడియా, కళ, డిజైన్, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు భారీ లాభాలు పొందుతారు. పనుల్లో ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. విద్యార్థులు ఈ సమయంలో చదువుపై దృష్టి పెడుతారు. అలాగే ప్రేమ జీవితం కూడా చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది. 

మేష రాశి
మేష రాశివారికి సూర్యుడి ప్రభావంతో ఆర్థికంగా చాలా మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగాల పరంగా జీతాలు కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే అదనపు ఆదాయం కూడా తిరిగి పొందుతారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసేవారు సీనియర్ల నుంచి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వ్యాపారాలు చాలా వరకు లాభసాటిగా సాగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. 

మిథున రాశి
మిథున రాశివారికి శక్తివంతమైన సూర్యుడి ప్రభావంతో అదృష్టం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా పనుల్లో పదోన్నతలు కూడా లభిస్తాయి. వీరికి ఈ సమయంలో కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నవాయి. దీంతో పాటు ప్రయాణాలు చేసేవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. 

సింహ రాశి
సింహ రాశివారికి కొత్త కెరీర్‌ ప్రారంభమవుతుంది. వీరికి భాగస్వామ్య జీవితంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలు చేసేవారు బంపర్‌ లాభాలు పొందుతారు. వైవాహిక జీవితం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఇది అద్బుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. వీరు ఈ సమయంలో భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కొన్ని కీలకమైన కెరీర్ నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. 

ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇంటర్వ్యూలు, సమావేశాల్లో పల్గొనేవారికి మంచి పేరు ప్రతిష్టలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు విద్యార్థులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. విద్యార్థులు మానసికంగా చాలా బలంగా తయారవుతారు. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా మేలు జరగుతుంది. 

కుంభ రాశి
కుంభ రాశివారికి కూడా ఈ సమయం చాలా ముఖ్యమైనదిగా భావించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే నాయకత్వ నైపుణ్యాలు ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుటుంది. అంతేకాకుండా పనుల్లో బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునేవారికి ఈ సమయం ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అలాగే ఊహించని స్థాయిలో సూర్యుడి, శని ప్రభావంతో ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

