English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Venus And Rahu Conjunction: శుక్రుడు, రాహువు కలయిక.. మార్చి నెల మొత్తం ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బే, డబ్బు!

Venus And Rahu Conjunction: శుక్రుడు, రాహువు కలయిక.. మార్చి నెల మొత్తం ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బే, డబ్బు!

Venus And Rahu Conjunction Effect On Zodiac: రాహు ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో ఎప్పుడు పొందలేని లాభాలు పొందబోతున్నారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా వీరికి కలిసి రావడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల ధన లాభాలు కలుగుతాయి. అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు.

Last Updated : Mar 4, 2026, 10:49 AM IST

Trending Photos

BSNL Holi Offer 2026: BSNL యూజర్లకు హోలీ బంపర్ ఆఫర్.. చౌకైన ధరకే 164 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్!
5
BSNL Holi Offer 2026
BSNL Holi Offer 2026: BSNL యూజర్లకు హోలీ బంపర్ ఆఫర్.. చౌకైన ధరకే 164 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్!
Lunar Eclipse 2026: చంద్ర గ్రహణం వేళ సంభోగంలో పాల్గొనవచ్చా..?.. ఆ తర్వాత ఏంజరుగుతుందంటే..?
7
Lunar Eclipse 2026
Lunar Eclipse 2026: చంద్ర గ్రహణం వేళ సంభోగంలో పాల్గొనవచ్చా..?.. ఆ తర్వాత ఏంజరుగుతుందంటే..?
Silver Rate Today: యుద్ధం వేళ భారీగా పెరిగిన సిల్వర్ రేట్.. కిలో వెండి ధర రూ. 3లక్షలు..!!
5
Gold price update March 2 2026 night 11pm
Silver Rate Today: యుద్ధం వేళ భారీగా పెరిగిన సిల్వర్ రేట్.. కిలో వెండి ధర రూ. 3లక్షలు..!!
Celebrities At War: యుద్ధంలో చిక్కుకున్న సినీ సెలబ్రిటీలు.. ఎవరెవరు అంటే..!
6
Middle East War News
Celebrities At War: యుద్ధంలో చిక్కుకున్న సినీ సెలబ్రిటీలు.. ఎవరెవరు అంటే..!
Venus And Rahu Conjunction: శుక్రుడు, రాహువు కలయిక.. మార్చి నెల మొత్తం ఈ రాశుల వారికి ఊహించని డబ్బే, డబ్బు!

Venus And Rahu Conjunction Effect On Zodiac Telugu: మార్చి రెండవ తేదీన ముఖ్యమైన కొన్ని గ్రహాలు సంయోగం చేశాయి. ముఖ్యంగా మాయాగ్రహంగా పరిగణించే రాహువుతో పాటు శుక్రుడి కలయిక జరిగింది. ఇప్పుడు శుక్రుడు కుంభరాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. రాహువు ఆ గ్రహంలోకి వెళ్లడం కారణంగా ఈ సంయోగం ఏర్పడింది. అయితే, దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాత శుక్రుడితో పాటు రాహు గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడిందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఈ సంయోగం కారణంగా అరుదైన ధనయోగం కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఆయా రాశుల వారి జీవితాల్లో మార్పులు సంభవించే అవకాశాలున్నాయి.  

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశుల వారికి బంపర్ లాభాలు:

వృషభ రాశి 
శుక్రుడు రాహు గ్రహాల కలయిక కారణంగా వృషభ రాశి వారికి సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు రావడమే కాకుండా.. పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందుతారు. నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా ఈ సమయంలో తిరిగి పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కెరీర్ పరంగా గ్రాఫ్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఆన్లైన్‌లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. 

మిధున రాశి 
మిధున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఎంతో లావదాయకంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌తో పాటు వ్యాపారాల పరంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. ఇప్పటికే ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ప్రమోషన్స్ కూడా లభిస్తాయి. అలాగే కొత్త బాధ్యతలు లభించడమే కాకుండా అన్ని రంగాల్లో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. మార్కెటింగ్, మీడియా రంగాల్లో పనులు చేసే వ్యక్తులకు విశేషమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. దీంతోపాటు కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు అనుకోకుండా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. 

ధనస్సు రాశి 
రాహువు శుక్రుడి కలయి క కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ధైర్యం పెంచుతుంది ఆస్తి, వాహనంలో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా పెట్టుబడుల నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందుతారు. అలాగే రాహు బలం వల్ల వీరు ఆకస్మిక ధన లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. తెలివితేటలు విపరీతంగా పెరిగి ఈ సమయంలో అనుకున్న ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

మీన రాశి 
మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రాహువు, శుక్రుడు కలయిక కారణంగా ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా విశ్వాసం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. దీనికి తోడు వీరికి ఆకర్షణ కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే కెరీర్లో భిన్నమైన గుర్తింపు పొందుతారు. ముఖ్యంగా సినిమా డిజైన్ ఫ్యాషన్ రంగాల్లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తులకు సృజనాత్మకత విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే జీవితంలో అనుకున్న స్థాయికి ఎదిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

Venus RahuVenus Rahu EffectVenus Rahu ZodiacVenus Rahu ConjunctionVenus And Rahu Conjunction

Trending News