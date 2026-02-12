English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Venus And Saturn: శని, సూర్యగ్రహాల అద్భుత కలయిక.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌, డబ్బే.. డబ్బు!

Venus And Saturn Conjunction: శని, సూర్యగ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. ఇలా జరగడం చాలా అరుదని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతారు. అలాంటిది ఈ రెండు గ్రహాల కలయికతో మార్చి 8వ తేదీ నుంచి ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు వస్తాయి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 12, 2026, 11:31 AM IST

Venus And Saturn: శని, సూర్యగ్రహాల అద్భుత కలయిక.. ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌, డబ్బే.. డబ్బు!

Venus And Saturn Conjunction Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహసంచారాలు, వాటి సంయోగాలు మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ముఖ్యంగా శుక్రుడు, శని కలయిక  మార్చి 8వ తేదీన జరగబోతోంది. ఈ రోజున ఎంతో శుభప్రదమైన గ్రహంగా భావించే శుక్రుడు.. కర్మలకు అధిపతిగా చెప్పుకునే శని రెండు ఒకే చోట కలయిక జరుగుతాయి. దీంతో ఈ సమయంలో అద్భుతమైన సంయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఆకస్మిక మార్పులు సంభవిస్తాయి. 

మార్చి 8వ తేదీన జరిగే శని శుక్రుల సంయోగం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలను తెచ్చిపెట్టబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సంయోగంతో ఆర్థిక పరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కెరీర్ పరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఆర్థిక పురోగతి లభించి.. సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో  అనేక బాధల నుంచి విముక్తి లభించబోతోంది.

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్!
వృషభ రాశి 
ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో శుక్రుడి ప్రభావంతో వృషభ రాశి వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి నిలిచిపోయిన ప్రతి ఒక పని పూర్తవుతుంది అలాగే పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న ఆస్తులు కూడా ఈ సమయంలో పొందగలుగుతారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారు పదోన్నతులు పొందడమే కాకుండా.. జీతాలు కూడా పెంచుకోగలుగుతారు.

మిధున రాశి 
ఈ సంయోగంతో మిధున రాశి వారికి అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఎలాంటి పనులు చేసిన భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొంది లగ్జరీ లైఫ్ అనుభవించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా మంచి ప్రేమ సంబంధాలు కలిగి ఉంటారు. ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులందరికీ వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా వస్తాయి.

తులారాశి 
తులారాశి వారికి శుక్రుడు అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు.. కాబట్టి వీరికి కూడా ఈ సమయం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సమాజంలో వీరికి ఊహించని స్థాయిలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పెద్ద పెద్ద వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఒప్పందాలు కూడా ఖరారు అవుతాయి. అలాగే భౌతిక సౌకర్యాలు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

కన్యారాశి 
కన్యరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు బుధుడు అధిపతిగా వ్యవహరించడమే కాకుండా.. శుక్రుడు ఎల్లప్పుడూ అద్భుతమైన ఫలితాలు అందిస్తారు. కాబట్టి వీరికి ఈ సమయం కూడా ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వీరు దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వ్యాపారాలు కూడా భారీగా విస్తరించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

కుంభరాశి 
కుంభరాశి వారికి శని అధిపతి.. శుక్రుడు సంచారం చేయడం కారణంగా వీరికి కూడా ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వీరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభిస్తాయి. దీంతోపాటు బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం

