English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Rahu And Ketu: హోలీ రోజే రాహువు, కేతువుల మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపద, లగ్జరీ లైఫ్ సొంతం..

Rahu And Ketu: హోలీ రోజే రాహువు, కేతువుల మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపద, లగ్జరీ లైఫ్ సొంతం..

Rahu And Ketu Retrograde 2026 Effect On Zodiac: హోలీ పండుగ నుంచి కొన్ని రాశుల వారి ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా ఆయా రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి విముక్తి లభించబోతోంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 2, 2026, 07:05 PM IST

Trending Photos

EPFO CBT Meeting: హోలీకి ముందు గుడ్‌న్యూస్.. 31కోట్ల మందికి ప్రయోజనం.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
5
PF Interest Rate
EPFO CBT Meeting: హోలీకి ముందు గుడ్‌న్యూస్.. 31కోట్ల మందికి ప్రయోజనం.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
Sanju Samson Net Worth 2026: సంజు శాంస‌న్ నెట్‌వర్త్ ఎంతో తెలుసా..? కోట్లలో జీతం, లగ్జరీ కార్లు..!
6
Sanju Samson Net Worth
Sanju Samson Net Worth 2026: సంజు శాంస‌న్ నెట్‌వర్త్ ఎంతో తెలుసా..? కోట్లలో జీతం, లగ్జరీ కార్లు..!
Virosh: విరోష్ మంచి మనసు.. ఈరోజు మొత్తం ఈ జంట ఏం చేయనున్నారంటే..!
6
VIROSH Wedding News
Virosh: విరోష్ మంచి మనసు.. ఈరోజు మొత్తం ఈ జంట ఏం చేయనున్నారంటే..!
Crude Oil Crisis: ముంచుకొస్తున్న చమురు ముప్పు.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కలకలం.. భారీగా పెరగనున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..!!
6
India oil crisis
Crude Oil Crisis: ముంచుకొస్తున్న చమురు ముప్పు.. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కలకలం.. భారీగా పెరగనున్న క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు..!!
Rahu And Ketu: హోలీ రోజే రాహువు, కేతువుల మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపద, లగ్జరీ లైఫ్ సొంతం..

Rahu And Ketu Retrograde 2026 Effect On Zodiac Telugu: హోలీ పండుగ  తానే వచ్చేసింది.. అయితే ఈ పండగకు అన్నింటికంటే చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ హోలీ పండుగ రోజు నాలుగు ప్రధాన గ్రహాలు తిరోగమనంలో ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా అంతుచిక్కని గ్రహాలుగా పరిగణించే రాహు, కేతువు గ్రహాలు ఈరోజు తిరోగమనం చేయబోతున్నాయి. అలాగే బృహస్పతి గ్రహం కూడా హీరోగమనం చేయబోతోంది. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఈ అరుదైన యాదృచ్ఛికం ఏర్పడబోతోంది. ముఖ్యంగా హోలీ పండుగ రోజునే ఈ మూడు గ్రహాలు ఉన్నట్టుండి తిరోగమనం చేయడం కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అలాగే జీవితంలో ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి విముక్తి కలుగబోతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

హోలీ పండగ రోజు అద్భుతమైన లాభాలు పొందే రాశులు..
వృషభరాశి 
ముఖ్యంగా వృషభరాశి వారికి ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. క్రమంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలావరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో నిలిచిన డబ్బులు కూడా తిరిగివచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఇక వ్యాపారాలు చేసేవారు మంచి క్లైంట్లను కూడా పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు కుటుంబ వాతావరణంలో కూడా అద్భుతమైన మెరుగుదల కనిపించబోతోంది. అలాగే ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.

మిథున రాశి 
మిధున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా ఫలప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆగిపోయిన ప్రాజెక్టులు తిరిగి పొందడమే కాకుండా.. వాటి నుంచి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అలాగే అసంపూర్ణంగా ఉన్న పనులు కూడా పూర్తిగా పరిపూర్ణమవుతాయి. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు కొత్త బాధ్యతలు లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చదువుకోవాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది.

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా రాహువు కేతువు, బృహస్పతి గ్రహాల ప్రభావంతో హోలీ పండుగ నుంచి ఎన్నో రకాల అనుకూలమైన లాభాలు కలుగుతాయి. కెరీర్పరంగా కొత్త అవకాశాలు కూడా లభించబోతున్నాయి. అకస్మాత్తుగా పెద్ద ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల శుభవార్తలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో అద్భుతమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.

తులారాశి 
తులా రాశి వారికి ఎన్నో రకాల ఆర్థిక పరిస్థితులు మెరుగుపడే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు లభించడమే కాకుండా.. కొత్త ఆదాయ వనరుల పొంది వాటి నుంచి భారీ లాభాలు పొందుతారు. ఇక ఏవైనా పనులు అసంపూర్ణంగా ఉంటే.. వాటిని ఎంతో సులభంగా పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు. దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం లభించబోతోంది. అంతేకాకుండా సృజనాత్మకత పెరిగి కొన్ని పనుల్లో రాణించగలుగుతారు..

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి ఈ మూడు ప్రభావం అద్భుతమైన ఆనందాన్ని అందించబోతోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థిక నిర్ణయాలు చాలా అద్భుతంగా ఆలోచించి తీసుకోగలుగుతారు. ఏమైనా బకాయలు ఇతరులకు ఇచ్చినవి తిరిగి పొందుతారు. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభించవచ్చు. ఇది భవిష్యత్తులో చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వ్యాపారాలు చేసే వ్యక్తులు స్థిరమైన వృద్ధి పొందగలుగుతారు. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలగబోతోంది.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

 

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Rahu And KetuRahu And Ketu 2026Rahu And Ketu NewsRahu And Ketu EffectRahu And Ketu Zodiac

Trending News