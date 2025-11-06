Rahu and Ketu Transit: రాహువు, కేతువుల అద్భుత సంచారం.. ఈ రాశుల వారు పేదవారి నుంచి ధనవంతులు అవుతారు!

Rahu and Ketu Transit Effect On Zodiac Telugu: 2026 సంవత్సరం త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోతోంది. ఈ సంవత్సరం గ్రహ సంచారాలు నక్షత్రాల పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలోనే గ్రహాలు నక్షత్రాల మార్పులు జరగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాహువు, కేతువు గ్రహ (Rahu and Ketu Transit) సంచారం చేయబోతున్నాయి.. కీడు గ్రహాలుగా పరిగణించే ఈ రెండు త్వరలోనే సంచారం చేస్తాయి. రాహువు మకర రాశిలోకి, కేతువు కర్కాటకంలోకి త్వరలోనే ప్రవేశించబోతున్నాయి. అలాగే 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే శని గ్రహం నక్షత్రం కూడా చేస్తాడు. దీనికి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై కీలకమైన ప్రభావం పడుతుంది. అయితే, 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఈ గ్రహ సంచారాల కారణంగా ఎక్కువగా లాభాలు పొందుబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వృషభ రాశి
2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే వృషభ రాశి వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా రాహు, కేతువుల ప్రభావం కారణంగా వీరికి కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయి. కెరీర్ పరంగా ఆర్థిక లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. జీవితంలో ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కొత్త ఇళ్లతో పాటు కార్లు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషం కూడా ఊహించిన స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అవివాహితులకు వివాహాలు కూడా జరుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగు పడుతుంది.
సింహరాశి
సింహరాశి వారికి కూడా రాహు కేతు (Rahu and Ketu Transit) శుభ ప్రభావంతో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాల్లో మెరుగుదల కూడా కనిపిస్తుంది. ఆదాయం కూడా అనుకున్న రీతిలో పెరుగుతుంది. ఇక పిల్లలనుంచి సంతృప్తికరమైన వార్త వింటారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఎప్పటినుంచో సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
తులారాశి
2026 సంవత్సరం కెరీర్ పరంగా తులా రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కెరీర్ పరంగా పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే వ్యాపారాల్లో భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఇక పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా కలిసి వస్తుంది.. వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా వచ్చి.. మంచి భాగస్వామిని ఎంచుకుంటారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితం కూడా మంచి సమయాన్ని అందిస్తుంది. సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.
