English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Rahu and Ketu Transit: రాహువు, కేతువుల అద్భుత సంచారం.. ఈ రాశుల వారు పేదవారి నుంచి ధనవంతులు అవుతారు!

Rahu and Ketu Transit: రాహువు, కేతువుల అద్భుత సంచారం.. ఈ రాశుల వారు పేదవారి నుంచి ధనవంతులు అవుతారు!

Rahu and Ketu Transit Effect On Zodiac: రాహు, కేతువు గ్రహాల (Rahu and Ketu Transit) ప్రభావంతో 2026 సంవత్సరం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి జీవితంలో వస్తున్న సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. జనవరి నుంచే అద్భుతమైన లాభాలు చూడగలుగుతారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 6, 2025, 11:52 AM IST

Trending Photos

Virat Kohli Top Records: సరిలేరు నీకెవ్వరు.. హ్యాపీ బర్త్ డే విరాట్ కోహ్లీ.. టాప్-10 రికార్డులు ఇవే..!
9
Virat Kohli birthday
Virat Kohli Top Records: సరిలేరు నీకెవ్వరు.. హ్యాపీ బర్త్ డే విరాట్ కోహ్లీ.. టాప్-10 రికార్డులు ఇవే..!
Bank Claims: పాత బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బును మర్చిపోయారా..? ఇలా చేస్తే ఆ డబ్బు మీ సొంతం..!
6
bank account
Bank Claims: పాత బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఉన్న డబ్బును మర్చిపోయారా..? ఇలా చేస్తే ఆ డబ్బు మీ సొంతం..!
Hair Growth: బట్టతల ఉన్నవారు ఎగిరిగంతేసే వార్త..20 రోజుల్లో జుట్టు మొలిపించే కొత్త సీరమ్..
5
Hair Regrow Serum
Hair Growth: బట్టతల ఉన్నవారు ఎగిరిగంతేసే వార్త..20 రోజుల్లో జుట్టు మొలిపించే కొత్త సీరమ్..
Old 5 Rs Notes: ట్రాక్టర్ బొమ్మ పాత రూ.5 నోట్లతో.. రూ.32 లక్షలు సంపాదించవచ్చు!
8
5 Rs Note Value
Old 5 Rs Notes: ట్రాక్టర్ బొమ్మ పాత రూ.5 నోట్లతో.. రూ.32 లక్షలు సంపాదించవచ్చు!
Rahu and Ketu Transit: రాహువు, కేతువుల అద్భుత సంచారం.. ఈ రాశుల వారు పేదవారి నుంచి ధనవంతులు అవుతారు!

Rahu and Ketu Transit Effect On Zodiac Telugu: 2026 సంవత్సరం త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోతోంది. ఈ సంవత్సరం గ్రహ సంచారాలు నక్షత్రాల పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలోనే గ్రహాలు నక్షత్రాల మార్పులు జరగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా రాహువు, కేతువు గ్రహ (Rahu and Ketu Transit) సంచారం చేయబోతున్నాయి.. కీడు గ్రహాలుగా పరిగణించే ఈ రెండు త్వరలోనే సంచారం చేస్తాయి. రాహువు మకర రాశిలోకి, కేతువు కర్కాటకంలోకి త్వరలోనే ప్రవేశించబోతున్నాయి. అలాగే 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే శని గ్రహం నక్షత్రం కూడా చేస్తాడు. దీనికి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారిపై కీలకమైన ప్రభావం పడుతుంది. అయితే, 2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఈ గ్రహ సంచారాల కారణంగా ఎక్కువగా లాభాలు పొందుబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

వృషభ రాశి 
2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే వృషభ రాశి వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా రాహు, కేతువుల ప్రభావం కారణంగా వీరికి కోరుకున్న కోరికలు సులభంగా నెరవేరుతాయి. కెరీర్ పరంగా ఆర్థిక లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. జీవితంలో ఆనందంతో పాటు శ్రేయస్సు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. కొత్త ఇళ్లతో పాటు కార్లు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతోషం కూడా ఊహించిన స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అవివాహితులకు వివాహాలు కూడా జరుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగు పడుతుంది. 

సింహరాశి 
సింహరాశి వారికి కూడా రాహు కేతు (Rahu and Ketu Transit) శుభ ప్రభావంతో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగాలు చేసే వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాల్లో మెరుగుదల కూడా కనిపిస్తుంది. ఆదాయం కూడా అనుకున్న రీతిలో పెరుగుతుంది. ఇక పిల్లలనుంచి సంతృప్తికరమైన వార్త వింటారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఎప్పటినుంచో సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అనుకున్న పనుల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.

తులారాశి 
2026 సంవత్సరం కెరీర్ పరంగా తులా రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి కెరీర్ పరంగా పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. అలాగే వ్యాపారాల్లో భారీ మొత్తంలో లాభాలు పొందగలుగుతారు. ఇక పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా కలిసి వస్తుంది.. వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా వచ్చి.. మంచి భాగస్వామిని ఎంచుకుంటారు. ముఖ్యంగా కుటుంబ జీవితం కూడా మంచి సమయాన్ని అందిస్తుంది. సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించందు. ఇది నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. 

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Rahu KetuRahu Ketu TransitRahu Ketu EffectRahu Ketu Transit 2025 EffectTransit Effect Rahu Ketu

Trending News