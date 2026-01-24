Rahu And Venus Conjunction: రాహువు, శుక్రుడి అద్భుత కలయిక.. 3 రాశుల వారి జీవితాల్లో కొత్త వెలుగులు..డబ్బుతో పాటు లగ్జరీ లైఫ్!

Rahu And Venus Conjunction Effect On Zodiac News: శుక్రుడిని సంపాదన అదృష్టం ఐశ్వర్యానికి అధిపతిగా భావిస్తారు. అలాంటి ఈ గ్రహం ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన మకరం నుంచి కుంభంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. మార్చి రెండో తేదీ వరకు శుక్రుడు శనిపాలించే కుంభరాశిలోనే సంచార దశలో ఉంటాడు. అలాగే దుష్ట గ్రహంగా భావించే రాహువు కూడా ఇదే రాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. ఇలాంటి సమయంలో శుక్రుడితో పాటు రాహు గ్రహ కలయిక జరగబోతోంది. అయితే, ఇలాంటి సమయంలో అత్యంత శుభప్రదమైన ప్రభావం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సంయోగం కారణంగా మూడురాశుల వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రెండు గ్రహాల ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారు ఊహించని సంపదను పొందబోతున్నారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, శుక్రుడు, రాహవు సంయోగంతో అత్యద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపద..
వృషభరాశి
శుక్రుడు రాహువు కలయిక కారణంగా వృషభ రాశి వారికి పురోగతి ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు చాలా లాభదాయకంగా మారుతాయి. ఎప్పటినుంచో ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో కొన్ని రకాల శుభవార్తలు వింటారు. అలాగే ఈ సమయంలో ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగినప్పటికీ.. ఖర్చులకు తగ్గ ఆదాయం కూడా సమకూరుతుంది. అంతేకాకుండా పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. వీటివల్ల భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ఆరోగ్యం కూడా చాలా అద్భుతంగా మెరుగుపడుతుంది.
వృశ్చిక రాశి
శుక్రుడు, రాహవు గ్రహాల సంయోగం కారణంగా వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో డబ్బు ఉన్నట్టుండి పెరుగుతుంది. దీంతోపాటు ఆనందం ఆస్తులు కూడా అనుకున్నంత స్థాయిలో పెరుగుతాయి. అలాగే ఈ సమయంలో సానుకూలమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా కొత్త ఇళ్లతో పాటు కార్లు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఆస్తులపరంగా కొన్ని రకాల శుభవార్తలు కూడా వినగలుగుతారు. కుటుంబ సంబంధాలు ఈ సమయంలో మధురంగా మారుతాయి. వీరు పూర్వీకుల ఆస్తుల నుంచి బహరి లాభాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఇంట్లో పండగ వాతావరణం నెలకొంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
కుంభరాశి
కుంభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శుక్రుడు, రాహవు గ్రహాల సంయోగంతో మంచి ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. వీరికి ఈ సమయంలో ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ప్రవర్తనలో ఊహించని మార్పులు సంభవిస్తాయి. పెట్టుబడులపై నియంత్రణ కూడా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారు తాము చేస్తున్న పనుల్లో సంతృప్తి కూడా పొందుతారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారస్తులకు సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా ఎన్నో రకాల లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో మంచి పనులు చేసేందుకు ప్రయత్నించడం చాలా మంచిది.
