  • Rahu And Venus: రాహువు, శుక్రుడి అద్భుత సంయోగం.. ఈ రాశుల వారి పంట పండినట్లే.. ఎటు చూసినా డబ్బే!

Rahu And Venus Conjunction Effect: చాలా రోజుల తర్వాత రాహువుతో పాటు శుక్రుడి కలయిక జరగబోతోంది. ఈ సంయోగానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే ఈ సంయోగంతో రాజయోగం కూడా ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతో ఈ క్రింది రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 30, 2026, 01:59 PM IST

Rahu And Venus Conjunction Effect On Zoidac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సంయోగాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. గ్రహ సంయోగాలు జరిగితేనే ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. అలాంటిది ఫిబ్రవరి నెలలో ఎన్నో ప్రధానగ్రహాల కలయికలు జరగబోతున్నాయి. ఈ సమయంలోనే కొన్ని ప్రత్యేకమైన కీడు గ్రహాలు కూడా సంయోగం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా రాహువు లాంటి గ్రహం ఫిబ్రవరి నెలలో ప్రత్యేకమైన కదలికలు జరుపబోతోంది. అయితే, త్వరలో కీడు గ్రహంగా పరిగణించే రాహువు.. ఆనందం సంపదకు సూచికగా భావించి శుక్రుడి సంయోగం జరగబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ సమయంలో శక్తివంతమైన యోగం ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయి.

ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆకస్మిక లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పెట్టుబడుల్లో పురోగతి లభించడమే కాకుండా.. కుటుంబ, వ్యక్తిగత జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా సహకరించబోతోంది. దీంతో ఆయా రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. 

మేష రాశి 
రాహువు శుక్రుల కలయికతో మేషరాశి వారికి ఆర్థికంగా కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ధన లాభాలు కలగడమే కాకుండా ఇంట్లో నుంచి కూడా తల్లిదండ్రుల ఆస్తుల నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికి ఆకస్మికంగా డబ్బులు లభిస్తాయి. కొత్త వనరులతో డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తారు. అలాగే ఉద్యోగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా వీరు కొన్ని రకాల శుభవార్తలు వినడమే కాకుండా.. స్టాక్ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల విశేషమైన లాభాలు పొందుతారు.. అలాగే బాధ్యతలు పెరిగి సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్టలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇక ఈ సమయంలో వీరికి లాటరీలు కూడా తలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఎలాగోలా వీరు ఈ సమయంలో డబ్బు సంపాదించగలుగుతారు.

వృషభ రాశి 
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు రాహువు, శుక్రుడి సంయోగంతో వృత్తి వ్యాపారాలపరంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా జాతకంలో శుక్రుడి ప్రభావంతో వ్యాపార రంగాల్లో భారీ ధన లాభాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక స్థితి బలోపేతమై.. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలగడమే కాకుండా వ్యాపారాల పరంగా చాలా మేలు జరుగుతుంది. అలాగే పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగుండడం వల్ల కొన్ని విలాసవంతమైన వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. 

కుంభరాశి 
రాహువు శుక్రుడి కలయికతో కుంభరాశి వారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. వీరికి ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో విశ్వాసం పెరిగి.. ఆర్థికంగా అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. కుంభ రాశి వారికి రాహువు అనుగ్రహంతో కుటుంబ జీవితం ఆనందకరంగా మారుతుంది. వృత్తి జీవితం కొనసాగిస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో ధన లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఇక వ్యాపారాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తులకు ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఎప్పటినుంచో ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా వస్తాయి. దీంతోపాటు కొన్ని రకాల అద్భుతమైన పనులు చేసి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతారు. అలాగే కుటుంబంలో ఆనందంతో పాటు శాంతి కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఆందోళన వంటి సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి.

