Rahu Transit 2025: రాహువు ఈ రాశుల వారిని ధనవంతులు చేయబోతున్నాడు.. నవంబర్ 23 నుంచి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్..

Rahu Transit 2025 Effect On Zodiac Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాహువు గ్రహం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. ఎందుకంటే శని తర్వాత అత్యంత నెమ్మదిగా సంచారం చేసే గ్రహాల్లో ఇది ఒకటి. ఈ గ్రహం సంచారం చేయడానికి ఒకటిన్నర సంవత్సరం పాటు సమయం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ గ్రహం రాశి సంచారం చేసిన ప్రతిసారి అన్ని రాశుల వారిపై ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే రాహువు కేతువు గ్రహాలను జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఛాయాగ్రహాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అందుకే ఈ గ్రహాల ప్రభావం పడిన రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక అశుభ మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వీటి చెడు ప్రభావం వల్ల ఆర్థికంగా కూడా తీవ్రంగా నష్టపోతారు.. అలాగే జీవితంలో అస్థిరత తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
నిజానికి రాహువు గ్రహం జాతకంలో అశుభ స్థానంలో ఉంటే ఎన్నో తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ గ్రహం శుభస్థానాల్లోకి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలోనే కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఇంతటి ప్రత్యేకత కలిగిన గ్రహం అతి త్వరలోనే నక్షత్ర సంచారం చేయబోతోంది. నవంబర్ 23వ తేదీన ఈ గ్రహం శతభిషా నక్షత్రం లోకి సంచారం చేయబోతోంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన శుభ మార్పులు రాబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే రాహు నక్షత్ర సంచారంతో అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో తెలుసుకోండి.
కుంభరాశి
ఈ కుంభరాశిని శని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే దీనికి అధిపతిగా శని వ్యవహరిస్తాడు. అలాంటిది రాహు నక్షత్ర సంచారం కారణంగా కుంభ రాశి వారిపై కూడా ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. దీనివల్ల వీరి తలరాత పూర్తిగా మారబోతోందని జ్యోతిష్యుడు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో జీవితంలో పెద్దపెద్ద మార్పులు వస్తాయి. ఒంటరిగా ఉన్న వ్యక్తులకు వివాహ ప్రతిపాదనలు కూడా వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు బలపడే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే వీరికి కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా లభించబోతున్నాయి.
మిథున రాశి
రాహువు నవంబర్ 23వ తేదీన శతభిషా నక్షత్రంలోకి సంచారం చేయడం కారణంగా మిథున రాశి వారికి కూడా చాలా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా గతంలో పడ్డ కష్టానికి ఇప్పుడు తప్పకుండా గుర్తింపు లభించబోతుందని.. ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు ప్రయోజనాలు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అలాగే వ్యాపారాలతో పాటు ఉద్యోగాల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. గతంలో ఉన్న పెండింగ్ పనులన్నీ ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా కూడా ఊహించని డబ్బు పొందగలుగుతారు. కెరీర్ పరంగా కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా నవంబర్ 23వ తేదీ నుంచి అంతా కలిసి రాబోతోంది. రాహువు అనుగ్రహంతో ఈ రాశి వారికి విశేషమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కెరీర్ పరంగా కూడా చాలా వరకు పురోగతి లభించబోతోంది. వ్యాపారవేత్తలకు గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఊహించని తన లాభాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో రాణించగలుగుతారు.
NOTE: ఇక్కడ తెలిపిన సమాచారం సోషల్ మీడియాను ఆధారంగా తీసుకుని రాసింది మాత్రమే.. దీనిని జీ న్యూస్ ధృవీకరించదు..
