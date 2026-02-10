English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Ruchaka Yoga Zodiac: ఫిబ్రవరి 15 వరకు ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ జాక్పాట్.. భారీగా డబ్బును అందించబోతున్న కుజుడు!

Ruchaka Yoga Zodiac: ఫిబ్రవరి 15 వరకు ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ జాక్పాట్.. భారీగా డబ్బును అందించబోతున్న కుజుడు!

Ruchaka Yoga Zodiac Effect On Zodiac: ఈనెల తొమ్మిదవ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు చాలా వరకు నెరవేరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థికంగా చాలా వరకు మేలు జరుగుతుంది. కొన్ని పనుల్లో అద్భుతమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 10, 2026, 10:27 AM IST

Ruchaka Yoga Zodiac: ఫిబ్రవరి 15 వరకు ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ జాక్పాట్.. భారీగా డబ్బును అందించబోతున్న కుజుడు!

Ruchaka Yoga Zodiac Effect On Zodiac Telugu: ఫిబ్రవరి 9వ తేదీ నుంచి ఈ నెలలోని మరో కొత్త వారం ప్రారంభమైంది. అయితే, ఈ రెండో వారానికి జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మకర రాశిలో కుజుడు ఉండడం వల్ల ఈ సమయంలో రుచక రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ రాజయోగంతో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ సమయంలో పంచ మహాపురుష రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. 

కొత్త వారంలో ఏర్పడిన రెండు రాజయోగాల ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 9వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధైర్యం పెరుగుతుంది. అలాగే నాయకత్వ లక్షణాలతో ముందుకు సాగుతారు. దీనివల్ల వీరు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఊహించని ధన లాభాలు కూడా పొందుతారు. 

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ డబ్బు:
మేష రాశి 
మేషరాశి వారికి రుచక రాజయోగ ప్రభావం కారణంగా కెరీర్ పరంగా ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో గొప్ప విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా.. కొత్త బాధ్యతలతో అద్భుతమైన గౌరవాన్ని కూడా పొందుతారు. దీంతోపాటు వ్యాపారవేత్తలు కొత్త ఒప్పందాలు కూడా కుదుర్చుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. అలాగే నాయకత్వ లక్షణాలు కూడా రెట్టింపు పై కొన్ని రకాల ప్రయోజనాలు పొందుతారు. 

వృశ్చిక రాశి 
ఈ వారం వృశ్చిక రాశి వారికి రుచక రాజు యోగ ప్రభావంతో అనేక శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా ఎంతో సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే కొత్త భూములతో పాటు గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాల్లో కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. సామాజిక గౌరవం పెరిగి.. అనుకున్నంత స్థాయిలో కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి. దీంతోపాటు ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులతో సహాయం పొందే అవకాశాలున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో వీరు మాట్లాడే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తలు పాటించడం మంచిది.

మకర రాశి 
మకర రాశి వారికి కుజుడి ప్రభావంతో ఏర్పడిన రుచక రాజయోగం వల్ల ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించడమే కాకుండా.  కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా ఐరన్ తో పాటు వీరు ఇతర ఖనిజాలు, భూములు కూడా కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. విశ్వాసం కూడా అనుకున్నంత స్థాయిలో పెరుగుతుంది. దీంతో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రమాదకరమైన పనులు చేసే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే డ్రైవింగ్ చేసే సమయంలో కూడా జాగ్రత్త అవసరమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!

NOTE:

Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం

