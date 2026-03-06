Shani Blessings: 138 రోజులపాటు ఈ రాశుల వారిపై శని అనుగ్రహం.. వీరు తప్పకుండా గుడ్ న్యూస్ వింటారు..

Shani Blessings 2026 Effect On Zodiac: జులై 26వ తేదీ నుంచి శని అనేక మార్పులు చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు నుంచి మీనరాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్ళబోతోంది. ఈ శని వక్ర కదలికలు దాదాపు 138 రోజుల పాటు కొనసాగుతాయి. అంటే డిసెంబర్ 11వ తేదీ వరకు శని ఇలాగే వక్రగతిలో ఉండబోతోంది. అయితే, ఈ సుదీర్ఘ కాలం పాటు కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరగబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా శని గ్రహాన్ని కర్మలకు ఫలితాలను అందించే దేవుడిగా చెప్పుకుంటారు. అలాంటిది ఈ గ్రహ గమనంలో మార్పులు సంభవించడం కారణంగా కెరీర్తో పాటు ఆర్థిక పరిస్థితులు ఆరోగ్యంపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశులవారికి వారికి దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఏలినాటి శని ప్రారంభమైంది. శని 12వ స్థానంలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. దీని కారణంగా వీరికి ఒత్తిడితో పాటు సంక్లిష్టమైన పరిస్థితిలు క్రమంగా తగ్గడం ప్రారంభమవుతాయి. ఇతరులకు అప్పులు కూడా తిరిగి చెల్లిస్తారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు జీతాలు కూడా విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా కొత్త అదనపు బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా జీవితంలో అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా పొందుతారు. ఉద్యోగాలు చేసేవారు దిమ్మతిరిగే లాభాలు కూడా పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతోపాటు కొత్త పనులు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనుకునే వ్యక్తులకు ఇది మంచి సమయం. అలాగే ఉద్యోగాలను వదిలి వ్యాపారాలకు రావాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి శని మూడవ స్థానంలో బలహీనంగా ఉన్నాడు. అయితే ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కొన్ని రకాల శుభవార్తలు వినడమే కాకుండా.. ఆదాయం ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఇల్లు లేదా కొత్త భూములు కొనుగోలు చేస్తారు. మానసికంగా ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. జీవితంలో కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు వీరికి అనుకున్న పనుల్లో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
